人民网武汉4月2日电 作为“2025高等教育人才培养与就业发展研讨会”活动之一，“就业育人单元：高等教育与高质量就业路径探索”平行会议近日在湖北武汉举办。会上还启动了“职引未来”就业提升行动。

圆桌对话现场

当日，多位高校嘉宾聚焦“数智时代下的多元化高质量人才培养”议题展开圆桌对话。西安交通大学团委副书记石杨根认为，高校应引导学生树立正确就业观，鼓励他们到祖国需要的行业和岗位建功立业，同时助力其在大学阶段提升能力、涵养情怀，最终实现人才培养与建功立业的有效衔接。

安徽大学党委宣传部常务副部长、网络思想政治工作中心主任高贵和表示，教育者应厘清生活感、生命力与生存价值的排序，先培养学生对生活的热爱，激发其内在生命力，学生的生命力迸发了，自然会创造出属于自己的生存价值。

天津外国语大学教务处处长王济军表示，在人工智能时代，高等教育既要坚守人文初心，也要主动拥抱变革，推进教学与学习方式、人才培养模式及教育评价体系的革新，促进育人质量提升。

武汉理工大学就业中心教授魏超指出，数智时代职业呈现无边界性，在此背景下，高校应培养学生复合型能力、可持续学习能力和生涯管理能力，从而帮助学生实现职业价值和人生价值的和谐统一。

中央民族大学学生职业规划与就业指导资深专家、资源与环境学院教授陈英明认为，数智化教育的关键在于“数”“智”与“多元化”的深度融合，通过数据驱动、智能技术赋能以及跨学科的多元培养，为学生打造适应未来社会需求的教育模式。

会上，新东方前途出国就业力中心总监朱政表示，随着归国留学生数量持续增长，留学生就业话题日益受到社会关注。由于中外高校毕业时间差异导致的“信息差”，许多留学生容易错过国内秋招、春招等关键求职窗口期。对此，朱政建议留学生主动了解国内招聘市场动态，把握求职节奏。

论坛还启动了“职引未来”就业提升行动。此外，在题为“新时代青年职业发展的‘破’与‘立’”的圆桌对谈中，多位嘉宾围绕该主题深入交流，为青年就业发展出谋划策。

(责编：郝孟佳、熊旭)