人民网武汉4月2日电 以“高等教育人才培养与就业发展”为主题的研讨会近日在湖北武汉举办。会上，安徽大学党委宣传部常务副部长、网络思想政治工作中心主任高贵和接受人民网专访。

安徽大学党委宣传部常务副部长、网络思想政治工作中心主任高贵和接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

高贵和表示，安徽大学将持续深化产教协同，以更加灵活的人才培养机制回应产业变革，着力构建教育链、人才链与产业链、创新链深度融合的育人体系，培养既能“顶天”突破前沿技术、又能“立地”服务实体经济的新时代人才。

“新兴产业正催生人工智能、大数据等交叉学科人才的需求，为学科专业优化指明了方向。”高贵和表示，学校持续创新校企合作共建共享模式，充分用好数智赋能教育模式；稳步推动基础课程体系改革，积极打造跨学科的创新实践平台，深化产教协同合作，为区域新质生产力的快速发展提供坚实的人才支撑和智力保障。

在谈及创新人才培养时，高贵和认为，“问题导向方法可以帮助学生发现问题和分析归因，结合实际提出解决方案。”同时，他提出，要通过鼓励学生参与学科竞赛、将现实课题引入课堂等方式，构建教育与社会发展的动态联系，让人才培养始终与时代脉搏同频共振。

对于高等教育高质量发展路径，高贵和提出三方面举措：一是锚定前沿的学科交叉平台建设，推进"智能+"学科体系建设；二是深化产教研融合的育人系统，推动企业工程师驻校授课，企业研发中心建在校园里；三是拓展全球视野的成长赛道，打造高水平国际合作交流平台。

(责编：李昉、熊旭)