人民网武汉4月2日电 以“数智未来 新质成长”为主题的2025高等教育人才培养与就业发展研讨会近日在湖北武汉举办。会上，天津外国语大学教务处处长王济军接受人民网专访。

天津外国语大学教务处处长王济军接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

王济军表示，天津外国语大学作为以外语学科为特色，多学科协同发展的高校，在调整人才培养目标以匹配国家战略与新兴产业需求方面，实施了诸多举措。他介绍，一是创新培养模式，深度融合 “外语+专业”“专业+外语”，构建 “1+X+7” 人工智能课程体系；二是产教科教协同，校企共建产业学院和实践平台，协同培养应用型实战型人才；三是加强师资培训，构建 “元宇宙外语课堂”，开发 “AI学术助手”；四是动态调整专业，建立人才需求与人才培养质量监测平台，开设多语种国际传播微专业与相关核心课程，培养学生传播中国文化的能力。

“DeepSeek等新技术、新产业、新业态、新模式的不断涌现，为高等教育人才培养既带来了机遇，也提出了挑战。”王济军认为，创新人才培养模式能够有效促进复合型人才的培养，学校通过提供更多实践与创新机会，激发学生的创新思维，鼓励他们探索新兴研究领域与解决方案。同时，面对新技术的快速发展，学校突破传统学科界限，构建符合时代特征的新型课程体系与教学内容。

王济军最后提到，教师队伍的转型升级至关重要，教师需经历从“讲授者”到“学习设计师”及“价值引导者”的深刻转变，并接受系统性培训，以适应新技术环境下的教学需求，持续提升自我，共同推动高等教育迈向更高水平。

(责编：李昉、熊旭)