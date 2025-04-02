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李慧卿：从灌输向探究转变 构建高等教育人才培养新范式

2025年04月02日10:44 | 来源：人民网-教育频道
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人民网武汉4月2日电 以“数智未来 新质成长”为主题的2025高等教育人才培养与就业发展研讨会近日在湖北武汉举办。会上，河北科技大学澳联大信息工程学院党委书记李慧卿接受人民网专访。

河北科技大学澳联大信息工程学院党委书记李慧卿接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

河北科技大学澳联大信息工程学院党委书记李慧卿接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

“在人工智能快速发展的当下，高等教育必须重构人才培养范式，将问题意识与创新能力培养贯穿教育教学全过程，这是时代赋予我们的使命。"李慧卿表示，当前以ChatGPT、DeepSeek为代表的新一代人工智能技术正重塑人才需求格局，传统教育模式难以适应时代要求，学校必须培养学生的工程师式思维和科学家式探索精神。

面对新技术带来的挑战，李慧卿提出“三个转变”应对策略：一是教学方式从灌输式向探究式转变；二是评价体系从单一学分制向多元能力评估转变；三是学科建设从专业细分向交叉融合转变。“我们正在建设‘智能+专业’课程群，推动人工智能与各专业的深度融合。”她介绍。

李慧卿表示，面向未来，学校将以更开放的姿态拥抱变革，着力构建“问题-探究-创新”的培养闭环，为创新型国家建设输送更多“既懂科技、又善创新”的复合型人才。

(责编：李昉、熊旭)

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