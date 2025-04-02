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二〇二五年度“百城千校万企”促就业行动部署

力争提供百万个以上就业岗位

2025年04月02日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报武汉4月1日电  （记者杨昊）全国工商联、教育部、人力资源社会保障部1日在武汉举办2025年度“百城千校万企”促就业行动动员部署会暨湖北省专场招聘活动。

　　会议强调，要引导民营企业培育新产业、新业态，发展新模式，助力就业扩容提质；聚焦重点企业、重点行业、重点区域，提升就业供需匹配度；推动校企建立长效合作机制，强化技能人才培养的针对性实效性，推动高校科研成果向民营企业转化，助力形成产业技术研发协同生态。

　　此次行动持续全年，聚焦挖掘扩大高校毕业生就业岗位规模，为高校毕业生求职和民营企业招聘搭建供需对接平台，力争推动百个以上城市联动、覆盖千所以上高校、组织引导十万家以上民营企业参与、提供百万个以上就业岗位。

　　为推进稳就业政策落实，此次行动将依托校园招聘活动开展政策宣讲，帮助企业了解扩岗补助、社保补贴、职业培训补贴、税费减免、创业担保贷款等政策；支持金融机构创新提供“稳岗扩岗”金融产品和服务，支持各地多措并举激发民营企业吸纳高校毕业生就业积极性。湖北省17个地市州同步举办专场招聘活动，线上线下累计超3万家企业、商会参加，提供就业岗位超27万个。

　　据了解，“百城千校万企”促就业行动自2022年启动以来，每年得到10余万家民营企业、200余座城市、2000余所高校响应，累计提供就业岗位超千万个，现场签约人数近200万。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月02日 13 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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