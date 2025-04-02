徐时清

在浙江杭州，以宇树科技为代表的创新企业崛起，引起了国内外广泛关注。杭州职业技术学院也在不断探索人工智能在职业教育领域的深度融合与创新应用。

职业教育的数字化转型，并不是简单地将线下课程“搬”至线上，而是要以人工智能为杠杆，撬动教学空间、教学模式的重构。

人工智能可以拓宽教学空间，打破虚实边界，构建双向赋能的教学新场景。例如杭州职业技术学院联合浙江大学、西子电梯、凌迪科技等单位，以电梯与服装为突破口，共建“数实融合”的教学空间。学校在与联想工业互联网研究院共建电梯智慧管控平台中，开发了5G+AR远程维保、井道无人机巡检等实训场景；在与凌迪科技打造的服装“虚拟工厂”中，实现设计、打版、生产的全链路数字化模拟，形成“企业发标——学生竞标”的产教融合新模式。

职业教育学校可以汇聚市域产教联合体、企业的数字资源，共建智慧教室、虚拟仿真实训中心等，让学生在沉浸式、交互式的学习实训体验中掌握专业技能。

在教学过程中，人工智能可以智能化重组教学资源，使其与课程内容联动，形成“数智赋能、产教同频”的个性化教学新模式，培养更多技能人才。例如职业教育学校可以整合优势资源，打造“AI+”智能体。杭州职业技术学院通过“AI+助教”辅助教师实现课情识别、教学智能诊断、学情精准监测等。通过“AI+助学”全天候助力学生学习、技能短板分析与学习资源推荐，通过“AI+助管”生成学生操作安全评估报告，创新实现“AI+助教、助学、助训、助管”的一体化教学新模式。

未来，随着AI蓬勃发展，职业教育将迎来更广阔的想象空间。职业技术学校还可以深化与科技企业的合作，在教学场景中推动更多数实融合，在课程开发中融入更多前沿元素，打造AI赋能的“智教融合”职业院校智慧校园新范式，推动办学高质量发展。

（作者系杭州职业技术学院校长）

(责编：郝孟佳、李昉)