吴沂萱

北航蓝协支教队的志愿者学生在展示手工作品。

本文图片均由北航蓝协提供

北航蓝协志愿者团队将募集的衣服图书打包。

在北京航空航天大学校园里，有这样一群满怀热忱的青年——他们来自北航蓝天志愿者协会（简称“北航蓝协”），通过募集图书衣物、支教助学、关爱特殊群体等行动，传递温暖与希望。

北航蓝协是北航三大校级学生组织之一，也是北京市志愿者联合会注册团体会员单位，负责学校志愿者活动的领导、组织和管理工作。蓝协曾获“一带一路”国际合作高峰论坛志愿先进组织、阿克苏诺贝尔中国大学生社会公益奖银奖、北京市志愿服务项目大赛金奖等荣誉。代代蓝协人薪火相传，不断前行，积极引领志愿者工作。

募集闲置物品

韩卓然是北航计算机学院计算机科学与技术专业的大三学生，同时也是蓝天志愿者协会综合应用中心的成员。他说，图书衣物募集项目是协会的常驻公益项目之一。

“我们最初的想法很简单，”韩卓然回忆说，“每年到了换季和毕业季，很多同学都会有一些闲置的衣物，直接丢弃不仅浪费，也不环保。当时，我们想募集这些物品，捐赠给真正需要的人。”

该项目的另一名负责人是高梦圆，她是北航仪器科学与光电工程学院测控专业的大二学生，目前担任蓝天志愿者协会主任团成员。她补充道：“随着项目的发展，我们发现不仅是衣物，还有很多书籍也被闲置了。后来，我们逐渐将图书募集纳入项目，希望能帮助到更多的人。”

据了解，蓝天志愿者协会与中华慈善总会合作，确保捐赠物品能够顺利送达有需要的人手中，目前取得不少成果。例如2023年，图书衣物募集活动共收到了旧衣物2909.5kg，旧书籍904.7kg。这些募集到的图书衣物有的为山区的孩子们带来温暖，有的化为其他环保产品，产生公益价值。

为了吸引更多同学参与捐赠，蓝天志愿者协会采取了多种宣传策略。除了在募捐箱上张贴宣传标语外，还通过微信公众号发布活动预告、进展等内容。高梦圆说：“起初我动员了身边的同学，大家都觉得这个想法值得推行，闲置物品扔掉太可惜了。于是，到了学期末，同学们整理闲置的图书、衣服放到募捐箱里，这种环保的理念打动了越来越多的人。”

蓝天志愿者协会还组织了其他多项践行环保理念的志愿活动，例如每学期初，协会都会组织“跳蚤市场”。高梦圆介绍道：“跳蚤市场上有书籍、衣物和其他适合大学生的闲置物品售卖。有些同学还会进行义卖，把义卖得到的钱捐赠给协会，支持我们的工作。”

从校园扩展到社会

在校园外，蓝天志愿者协会积极参与儿童教育项目，协会下有多只支教队伍。

例如“赴梦蓝天实践队”致力于乡村支教工作，帮助更多来自农村地区的小朋友们开拓视野、奔赴梦想。实践队曾面向安徽省蚌埠市固镇县连城镇中心小学全校学生，开展线上科普讲座，并入围大学生科技志愿服务示范团队；也曾在盛夏和冬日前往云南保山，和当地的孩子们一起开展丰富多彩的活动。

王立旻是北航新媒体艺术与设计学院数字动画专业的大三学生，也是蓝天志愿者协会会长。“我们希望通过支教，帮助孩子们开阔视野，激发他们对知识的兴趣。”她说，“尤其在山区，孩子们接触到的教育资源相对有限，我们的志愿者通过线上授课和线下家访的方式，为他们提供更多学习机会。”

2024年，王立旻参与了云南线下支教的活动。“云南保山支教活动给我留下了非常深刻的印象。我们认识了很多可爱的孩子，我终于见到了我的‘网友’——她是我一直线上辅导的女孩。”

王立旻说：“在接触的过程中，她慢慢向我吐露了心声。她说自己很难过，因为太久没有见到爸爸，她有些记不得爸爸的声音。那一刻，我非常心疼，她这样直白、热烈的思念深深触动了我。”

王立旻发现，支教地区的留守儿童想念自己的父母，但都很坚强。“在日常相处中总是向我们展示积极快乐的一面，这让我更加坚定帮助他们的决心。”

王立旻说：“结束支教活动后，我们还会和孩子们保持联系，聊一聊他们的生活，说一说最近发生的趣事。”

除了支教，蓝天志愿者协会还关注社会上的特殊群体。韩卓然负责的“安心一公里”项目便是其中之一。“志愿者会戴上眼罩，使用盲杖，体验视障群体的出行环境。”韩卓然介绍道，“我们还会记录盲道上存在的设计问题，比如井盖或电箱的位置不当，这些都会严重影响视障群体的出行安全。”

该项目启动以来，志愿者们在北京市多处开展过活动，包括地铁八号线天桥站附近的盲人图书馆、慈寿寺附近的北京市盲人学校等。韩卓然说：“通过这些活动，我们希望能引起更多人关注盲道设计，推动相关部门改善盲道的规划。”

王立旻对做志愿活动有不少体会：“我觉得志愿者要培养自己倾听的能力，真正体察对方需求，将温暖传递给更多的人。”

高梦圆说：“参与志愿活动时，我意识到每个人都可以为社会作出贡献，哪怕是很小的行动，也能带来积极的影响。”

(责编：郝孟佳、李昉)