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细胞培养鱼可降低海鲜过敏原含量

2025年04月02日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：细胞培养鱼可降低海鲜过敏原含量

一项关于细胞培养鱼的研究有望让全球3%至5%患有严重食物过敏的人群重新享受海鲜美味。新加坡詹姆斯库克大学联合新加坡科研机构宣布，他们研发的细胞培养日本鳗鱼过敏原含量降低至传统鱼类的十分之一。相关论文发表于最新一期《过敏与临床免疫学杂志》。

该研究始于十年前针对鱼类过敏儿童的临床追踪，建立了百名确诊患者的数据库。研究证明，这些儿童对细胞培养鱼中已知的鱼类过敏原几乎或完全没有过敏反应。

与常规养殖的鳗鱼相比，不同品种的细胞培育鳗鱼中，世界卫生组织与国际免疫学会联盟公认的12种鱼类过敏原的总相对含量降低至十分之一，其中主要的鱼类过敏原——小清蛋白的含量则减少到千分之一。

基于细胞的鱼类培养技术可生产出更安全、过敏风险大大降低的海鲜产品。目前，团队正与非营利组织“美好食品研究所”和一家新加坡公司合作开展这一项目，首批产品很可能是培养鱼和海鲜饺子。这些产品应该具有与普通海鲜相同的味道和欧米伽-3脂肪酸含量。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)

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