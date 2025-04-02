原标题：新项目探寻作物“滋味基因密码”

由湖南农业大学牵头，联合华中农业大学、安徽农业大学、中国农业科学院蔬菜花卉研究所和中国农业科学院茶叶研究所等单位承担的“特色园艺作物滋味品质性状形成的分子机制”项目日前在湖南长沙启动。

项目牵头人、中国工程院院士、岳麓山实验室茶树品种创制中心主任刘仲华介绍，近年来，我国特色园艺作物育种技术不断发展，全面提升了品种的丰产、熟性、抗性、耐贮性等性状的水平，但由于滋味品质形成机制复杂，滋味品质性状的定向育种研究相对滞后。当前，品质性状相关研究已成为园艺作物育种领域的热点之一。

分子育种方法精准高效，是快速提升特色园艺作物滋味品质水平的有效途径。然而，目前特色园艺作物滋味品质性状形成的分子机制尚不明晰。“分子育种突破的关键，是要揭示滋味品质的形成机制。”中国工程院副院长、院士邓秀新说。

我国茶树、辣椒、柑橘的种植面积和产量均居世界首位，项目主要围绕这3种特色园艺作物，设置4个子课题，以探索特色园艺作物滋味共性为主导，应用多学科交叉融合方法，构建园艺作物品质性状研究的新范式。项目旨在阐明茶树、辣椒和柑橘滋味性状的遗传基础，系统构建滋味物质代谢的分子调控网络，揭示特征滋味品质形成的逆境应答机制。同时，项目团队将着力研制稳定高通量的滋味品质专用育种“芯片”，创建精准高效的育种技术体系，绘制滋味丰富的特色园艺种质改良路线图，创制高滋味品质的特色园艺作物新种质。

中国工程院院士、岳麓山实验室主任、湖南农业大学校长邹学校说，项目的实施有望助力我国在园艺作物基础研究领域取得重大突破。湖南农业大学将举全校之力构建产学研用一体化创新平台，为项目提供全方位支撑，保障项目高质量实施。（记者俞慧友 通讯员张颖梓 陈璐）

(责编：郝孟佳、李昉)