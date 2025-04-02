原标题：“甘”牌寒旱农业成果“落地生金”

甘肃农业大学教授张峰正在指导学生分析马铃薯选育数据。本报记者 颉满斌摄

我国马铃薯种植面积和产量均居世界首位，但长期以来单产水平不高，生产上大面积应用的加工型马铃薯品种是国外引进品种。甘肃农业大学教授张峰等研究人员选育出的加工型马铃薯品种“甘农薯7号”改变了这一状况。“‘甘农薯7号’实现了高产、高干物质和低还原糖优势结合，打破了加工型马铃薯长期依赖国外品种的局面。”张峰日前接受科技日报记者采访时说。

“科”字号成果赋能“甘”牌寒旱农业，在陇原大地上“落地生金”。

抗寒新品种迎“高光时刻”

作为薯条和全粉加工型马铃薯品种，“甘农薯7号”堪称“全能战士”。它不仅在抗低温糖化方面表现出色，具备优异的耐贮性，还兼具耐旱和耐高温的特性，适应性强，且产量优势明显。

张峰透露，目前“甘农薯7号”已授权给10家种薯生产企业，累计授权费用超400万元。此外，该品种已在全国13个马铃薯主产区推广种植超43万亩，总产值达14.7亿元，带动农户增收超亿元，还出口到越南、马来西亚和印度尼西亚等国，助力陇原马铃薯产业迎来“高光时刻”。

“薯”光无限的同时，甘肃农业大学教授孙万仓带领的油菜育种团队也取得了好成果。作为我国唯一以抗寒研究为特色的油菜育种团队，其育成的18个超强抗寒冬油菜品种能抗零下30摄氏度到零下25摄氏度的极端低温。该团队还将我国冬油菜种植区成功由北纬35度拓展到北纬48度。

如今，孙万仓团队深挖甘肃大面积盐碱耕地的利用潜力，育成我国首批抗盐碱抗寒旱冬油菜品系：SR-2023、KY15及KY7。它们能在pH值8.9左右、总盐含量约7‰的盐碱地条件下生长。

“通过强化与企业合作、建立试验示范基地、为企业提供技术培训等途径，学校选育新品种的育繁推一体化进程加快，这也为学校的创新发展培育了新动能。”甘肃农业大学副校长司怀军说。

“实验室盆景”变“产业风景”

近年来，甘肃省各级各部门为科研机构与企业搭建合作平台、给予政策激励、加大经费支持力度，让更多“甘”牌成果走进田间地头。玉米、燕麦、谷子、马铃薯、苹果、蔬菜、食用菌、中药材等特色产业新品种不断问世，奏响特色寒旱农业成果转化的“协奏曲”。

2月21日，定西市农业科学研究院教授牟丽明团队以300万元的转让费，将其培育的“西优麦1号”小麦品种转让给海南芙锐思植物新品种科技发展有限公司，开创了该院成果转让的先河。

小种子缘何售出“天价”？“该品种是以宁夏固原市农业科学研究所研发的小麦品系为母本，与以我院自育的多抗、高稳产、广适性好的品系为父本进行杂交的产物。其湿面筋含量为39.5％，实现了优质强筋与高产的结合，是目前中部寒旱地区最优的更新换代品种之一。”牟丽明说。

据了解，2024年，“西优麦1号”在甘肃及内蒙古、新疆等地进行示范种植。在高标准农田中，“西优麦1号”亩产最高可达330公斤；在高标准梯田中，亩产可达170公斤。

从专利变为产品需要多久？这取决于转化路径有多畅通。定西市构建起育种、繁育、推广一体化的商业化育种体系，打造科研与市场深度融合范例，成功为区域农业高质量发展奠定产业化基础。定西市农业科学研究院院长张明表示：“研究院于2024年发布了《促进科技成果转化管理制度收益分配方案》，我们把转让费中净收入的60%奖励给科研团队，激励科研创新，让更多成果从‘实验室盆景’变为‘产业风景’。”（邸 金 记者 颉满斌）

(责编：郝孟佳、李昉)