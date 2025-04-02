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电影《您的声音》走进首都“大思政课”

2025年04月02日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：电影《您的声音》走进首都“大思政课”

以北京“接诉即办”改革实践为主题的纪录电影《您的声音》自2月18日公映以来，受到社会各界的广泛关注。在2025年“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划启动当日，“光影看首都：电影中的‘大思政课’”首讲活动举行。北京市有关方面邀请《您的声音》创作团队、高校教师以及学生代表分享影片的“台前幕后”，为来自33所在京高校的学生代表上了一堂特别的思政课。

《您的声音》导演徐洁勤向在场大学生坦言，作为北京市民，自己曾经多次拨打12345热线电话反映诉求，并得到有效解决。可在拍摄这部电影之前，徐洁勤对北京“接诉即办”的工作流程却并不熟悉。

“纪录电影必须客观真实呈现，才最有说服力和感染力。”徐洁勤表示，在两个多月的调研中，《您的声音》主创团队走访了100多位与“接诉即办”相关的一线工作人员，通过面对面交流，近距离感受北京市民热线的温度。

“初入职场，每个人都是‘小白’。大家看电影里，我徒弟不知道什么是‘手检仪’，我当年入职的时候，连什么是‘ETC’都不知道。”北京12345资深话务班长刘缓说。

“很多时候，我们的话务员吃住在现场，工位旁就是行军床。”支持刘缓日夜坚守的精神动力，正是群众打来的一通通电话，“每一次连线，我都会全力以赴为大家提供帮助。”

在北京“接诉即办”机制不断深化的过程中，高校等社会智力资源越来越多参与到城市治理之中。现场，北京建筑大学“人民城市”大思政课负责人魏楚元给在场同学们讲了个生动故事——

2024年，家住达园镜胡同的刘女士以家门口杂物堆砌、影响出行为诉求，拨打12345热线求助时，恰逢北京建筑大学青年教师、天桥地区责任规划师甘振坤和同学们一起到社区工作。在甘振坤团队的协助下，社区通过增设花架、认领花盆的方式，打造了胡同微花园，帮助刘女士解决了困扰。

“甘振坤团队的实践，是北京建筑大学‘人民城市’大思政课程的缩影。”魏楚元告诉记者，该校责任规划师团队仅在西城区天桥地区就完成了21处胡同环境小微更新项目，这些生动实践成了让学生们亲身感悟首都“人民城市”理念的天然教材。

“光影看首都：电影中的‘大思政课’”系列活动，是2025年“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划“文艺行”的重要内容，也是深化以实践教学为主题的“大思政课”综合改革的有力探索。据悉，北京将进一步支持青年学子多走出校园，让同学们在实践中受教育、长知识、强本领，依托北京丰富的文化资源和影视文艺精品，开发更多带露珠、接地气的思政“金课”。

（记者 董城 牛梦笛 通讯员 李嘉梁）

(责编：李昉、郝孟佳)

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