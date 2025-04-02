原标题：以前闷在教室里 现在跟着地图走

“以前总闷在教室里，现在跟着云地图走，思政课变得完全不一样了！”日前，来到重庆永川规划展览馆，永川上游小学学生强雨祺兴奋地体验着VR技术还原的永川城市变迁，“通过AR扫描展品，还能听到文物背后的故事。”

现在，利用一张串联起永川桂山公园革命烈士纪念碑、集成电路创业史陈列馆等35个点位的“红岩铸魂”永川思政地图，当地已有10万名学生通过线上资源、9万余人次来到线下场馆，借助数字技术穿越时空，聆听更为生动的思政课。

“数字赋能思政教育之外，我们还改善过去思政课的‘孤岛’状况，打通学校、家庭、社会资源协同育人。”永川区教委主任具荣海说。

针对大中小学思政教育存在的“学段断层”“校际壁垒”“家校脱节”问题，永川构建“政—校—家—社”四方联动机制，整合100余位专家、3000余名教师、1.1万名志愿者，建成包含330余节精品课程和200余个实践案例的大思政教育资源库。在“教联体”框架下，当地妇联、团委、关工委志愿力量也纷纷入驻。

借此教育合力，老师爱讲理论的思政课，变为了各行各业“活教材”现身说法。去年，永川6位区级领导、100余位镇街部门领导干部、30余位社科专家走进校园，与同学们面对面交流。

“在同学们走进陈子庄故居和艺术陈列馆，临摹大师作品、了解家乡文化的同时，我们又培养了100名小小讲解员，激发他们自主学习和传播的积极性。”子庄小学党总支书记王伟表示，让孩子们从“听众”变成“讲师”，“以文化人”的实践模式正助推思政教育发生着从知识灌输到价值引领的可喜转变。

重庆城市科技学院的同学们也忙着打磨一台思政情景剧——《“芯”征程》，该剧讲述了老一辈科研工作者研制我国第一块PMOS型大规模集成电路的故事。学生们在沉浸式演出中加深了对科技报国时代担当的感受和理解。结合这部情景剧，该校培育的上百名“思政主播”还挖掘了不少素材，制成微视频上传社交媒体平台，在动手实践中让思政知识潜移默化地入脑入心。

（记者 张国圣 黄汉鑫）

(责编：李昉、郝孟佳)