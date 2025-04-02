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“花在哪里开，我就去哪里”

——记南昌大学生命科学学院教授杨柏云

2025年04月02日08:27 | 来源：科技日报
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原标题：“花在哪里开，我就去哪里”

经过连日春雨的滋润，位于赣西北九岭山脉西段的江西官山国家级自然保护区东河保护站，云雾缭绕、山林苍翠。

4月1日，科技日报记者跟随南昌大学生命科学学院教授杨柏云团队，来到官山国家级自然保护区的兰花谷。在幽静的山谷中，隐藏着春兰、寒兰、建兰等不少兰花界的“大咖”。在一个转弯处，一簇金黄色、虾尾般的花跃入眼帘。“这就是2004年被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》的极危物种——大黄花虾脊兰。”杨柏云指着这簇花介绍，大黄花虾脊兰是国家一级保护植物，2021年国家林草局统计发现，大黄花虾脊兰野外实际存量不足300株。

2015年，江西境内首次发现了野生大黄花虾脊兰的踪迹。“它们到底还有多少株？我们不知道。我们既不知道它们的生存状况如何，也不知道该如何保护。”随后，杨柏云连忙赶往井冈山将大黄花虾脊兰标本带回实验室，并成立了“知兰而行”科研团队，开始了大黄花虾脊兰的拯救工作。

然而，撒下万粒兰花种，萌芽的仅有两三株。原来，大黄花虾脊兰的种子有胚率极低，再加上自然界为其有效传粉的昆虫缺失，以及其赖以生存的生态环境遭到破坏、人类过度采挖等因素，导致其处境极危。“如何对大黄花虾脊兰进行繁殖？”杨柏云苦苦思索着。

历时5年，经过上千次重复试验，杨柏云和他的团队终于攻克了大黄花虾脊兰的繁殖难题，并获得国家发明专利，建立起国内首创的大黄花虾脊兰快速繁殖体系以及共生培养体系。

从大黄花虾脊兰在野外发现，到实验室繁育，再到野外回归，这是一个用科学手段保护濒危植物的过程。在收获的背后，如雨的汗水不可忽略。

“在将大黄花虾脊兰野外回归时，我们被蚂蟥咬、被蚊虫叮、被岩壁划，车陷泥泞、路遇野猪、与毒蛇对视等都司空见惯。”团队科研人员罗火林回忆道，“有一次，井冈山下的回归点突然被野猪冲破护栏，回归自然生境的小苗全部被踩烂。马头山的回归点也曾有草食动物到此饱餐一顿，几年的心血化为泡影。”

经过团队的不懈努力，如今，大黄花虾脊兰的回归点已达19个，总数2万余株。回归植株连续3年在野外开花，完成了其在自然界的自我更新，标志着这一物种的保育获得了阶段性成果。

傍晚，记者随杨柏云下山。在半山腰歇息时，杨柏云驻足回望山上那一片片金黄的色彩，入了神。他说：“花开有时，错过就是一年。所以，花在哪里开，我就去哪里。”

除了植物保育，杨柏云不是在实验室里进行科研或带学生，就是奔波在乡村的田头地角为农民传授技术。他经常“一天工作十五六个小时，每次回来脚上都沾满泥巴”。

“我们计划逐步扩大保育规模，力争将大黄花虾脊兰成功引入长江流域各省份的适宜生长区域，并期待在政府各部门的支持下，实现10万株大黄花虾脊兰回归目标。”杨柏云说，希望将这一保育项目打造成为中国植物保育的典范，让大家更深入了解“生物多样”之美。

多年来，他先后在南昌市、进贤县、宜丰县和井冈山市等市、县建立了铁皮石斛、金线莲、龙牙百合、红豆杉和山药实验种植基地，用高新技术为当地农户带来了经济效益。不认识他的人说他就是农民，而认识他的总爱打趣地说：“他一半是科学家，一半是农民。”

“1986年7月，我光荣地成为了一名党员，如今已有近40年的党龄。”杨柏云说，始终牢记自己是一名党员，要把服务农村、农业、农民融入日常生活。(记者 魏依晨)

(责编：郝孟佳、李昉)

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