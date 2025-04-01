人民网北京4月1日电 日前，《2024年度中国电影国际传播调研报告》（以下简称报告）发布会在北京师范大学举行。报告公布了2013至2023年间海外网络评论数排名前300名的中国电影，按照类型占比从高到低分别为剧情类电影、动作类电影、幻想类电影、新主流电影及动画电影。

据介绍，2024年“中国电影国际传播”调研以2013—2023年中国电影在IMDb网站（互联网电影资料库）中的评论作为研究对象，运用批判话语分析（CDA）的理论框架与方法论，综合频次、主题、情感以及意识形态等多个维度，采用定量与定性分析相结合的研究方法，深入挖掘中国电影的国际话语建构及传播态势。

报告显示，2013—2015年间，共建“一带一路”国家对中国电影的兴趣和认可度达到了十年间的高峰。2016—2019年间，中国电影在全球范围内的影响力显著增强，海外评论开始深入探讨中国电影如何为全球观众提供不同的视角和故事。2020—2023年间，新主流电影的国际影响力攀升至历史高点，话语体系不再仅仅局限于简单的中西文化对峙，而是进入到了互融共生的新阶段。

报告从内容、受众、平台三个维度提出话语建构建议：一是针对内容影响力落差，以中外融通与东西互鉴消解“文化折扣”；二是面对受众接受度反差，以分域传播和分层叙事缓解“文化隔阂”；三是应对平台话语权逆差，以平台战略和价值对齐破解“文化失语”。

报告认为，中国电影要以“人类命运共同体”的价值观，摆脱西方固有的“霸权逻辑”，超越“集体主义与个人主义”的二元对立，将中国电影国际传播置于不同价值系统中，以“和而不同”的价值诉求，“天下融通”的话语策略，把握多元价值中的“最大公约数”，实现对中国文化的创造性表达、对全球文化的共通性探索。

据悉，发布活动由北京师范大学中国文化国际传播研究院、《现代传播》杂志社共同主办。（孙竞、实习生曹子味）

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