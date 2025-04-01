新华社北京4月1日电 题：教育部门多措并举推进健康学校建设

新华社记者王鹏

篮球、排球、羽毛球、游泳……课后时间，上海市市东实验学校热闹非凡，操场上、体育馆里随处可见孩子们挥汗如雨的身影。

这是教育系统高度重视儿童青少年健康工作的缩影。记者近日了解到，一段时间以来，教育部和各级各类学校认真贯彻落实健康第一的教育理念，引导学生树立健康观念，有效推动健康学校建设走深走实。

据悉，近年来，教育部等部门先后印发综合防控儿童青少年近视实施方案、儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年），会同相关部门建立全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制，出台一系列儿童青少年近视防控标准。

在肥胖防控方面，教育部与国家卫生健康委等部门联合印发儿童青少年肥胖防控实施方案、“体重管理年”活动实施方案。实施学生体质强健计划，保障中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时。落实学校食品安全与营养健康管理规定，推动学校配备营养指导人员，保障食品营养健康。

各地也出台多种务实举措，推动儿童青少年健康工作持续深化。

在北京，进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施近日发布，提出打造“能出汗的体育课”、大力开展学生“班级赛”等八条举措，让校园体育充分促进学生身心健康发展。

在湖南，不少地区和学校探索将文体活动向社会开放，鼓励校家社协同参与。例如，湘西土家族苗族自治州溶江小学与游泳俱乐部合作，邀请俱乐部游泳教练担任兼职体育教师，给孩子们上游泳课。

在四川，电子科技大学附属实验小学全面普及学生体育技能“1+1+N燎原行动”，帮助学生掌握一种跳绳技能、一个球类技能或其他特色体育技能。

深圳市教育局日前发布的数据显示，自2024年1月1日该市义务教育阶段“每天一节体育课”政策实施以来，深圳市中小学生国家学生体质健康测试优良率提高超过6%，近视率下降超1%。

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下一步，教育部将继续深入推进健康学校建设，将儿童青少年肥胖防控、近视防控、脊柱侧弯防控、心理健康等作为健康学校建设的重要指标，针对重点人群分类指导，开展科学健身等体重管理技术指导和健康咨询活动，提高体重管理的科学化、专业化和精准化水平，优化学校健康环境。

(责编：胡永秋、杨光宇)