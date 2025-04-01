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脑血管病药械研发北京市重点实验室成立

2025年04月01日08:40 | 来源：科技日报
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3月28日，记者从首都医科大学附属北京天坛医院获悉，依托该院建设的脑血管病药械研发北京市重点实验室日前挂牌启动。这是北京市首个脑血管病药械研发领域的重点实验室。

脑血管病是我国疾病致死的第一大病因，疾病负担持续升高，但目前针对这种疾病仍缺乏有效的干预措施，治疗方法和效果有限。我国脑血管病治疗领域的高端医疗器械虽已部分国产化，但核心零部件、原材料和制造检测设备等仍依赖进口。该实验室聚焦以上痛点，主要攻关脑血管新药和医疗设备研发。

“实验室运用创新的数据驱动范式，利用我国丰富的临床样本大数据寻找新药物靶点，后续还可利用研究型病房资源、人工智能技术等，通过‘数字病人’模拟新药的临床试验、超早期临床试验等，这将极大缩短药物研发周期，降低研发成本。”该实验室主任、北京天坛医院院长王拥军表示，从新药研发到上市，传统的知识驱动范式通常需要15至17年，而实验室采取的全新范式可将该周期缩短到3至7年。

“这将是一个与众不同的实验室。”王拥军说，它不是单个实验室，而是实验室群，就像一座座连接学术和产业的桥梁。该实验室一头连着首都医科大学附属北京天坛医院、北京脑重大疾病研究院等国内脑科学领域顶尖科研机构，另一头连着国内多家高科技企业，全力打造产学研深度融合、协同发展的研究体系。

王拥军还透露，目前实验室已经成功找到几个全新、稳定的药物靶点，正在研发国内首个由机器人控制的经颅磁刺激设备等，未来还将进军居家医疗设备领域等，解决脑血管病患者“不能把康复师带回家”的痛点。（实习记者于紫月）

(责编：李依环、李昉)

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