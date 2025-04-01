3月28日，山西省科学技术厅召开2025年科技工作会议。

据介绍，2024年，山西省科技系统全面落实省委、省政府重大决策部署，深化科技体制机制改革，加强科技创新体系建设，提升科技创新整体效能，出台落地了一系列教育科技人才政策，高质量科技供给不断增多，科研平台基地建设加快布局，科技创新和新质生产力发展环境持续优化。

山西省委科技委办公室主任，省科技厅党组书记、厅长陈望远表示，2025年全省科技系统将以深化科技体制机制改革，探索新型举国体制山西实践为主题，以促进科技创新与产业创新深度融合，加快发展新质生产力为主线，重点开展六大行动。一是开展科技管理创新提升行动，进一步建立健全工作机制，形成央地协同、部门联合、省市联动的科技创新工作矩阵。二是开展科技创新和产业创新融合行动，围绕传统产业改造升级、战略性新兴产业做强做优、未来产业培育发展，布局实施一批科技重大专项和省重点研发计划项目。以“晋创谷”创新驱动平台为抓手，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。三是开展企业创新主体强化行动，发挥企业牵引带动作用，推动融通创新，做好科技金融结合大文章，加快构建以市场为导向、以企业为主体的科技创新体系。四是开展创新平台建设提效行动，强化国家级科创平台带动牵引，突出省级科创平台提质增效，规范和发展新型研发机构。五是开展科技体制机制改革深化行动，改革科技项目管理、创新科技成果转化、精准服务科技人才，着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。六是开展开放创新环境优化行动，加强央地科技协同、密切区域科技合作、扩大科技对外开放，全方位促进科技交流合作。（记者赵向南）

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