原标题：更积极、更主动，合力防控“小眼镜”

今年3月，是教育部主办的全国第10个近视防控宣传教育月。在主题月活动中，“抓早抓小抓关键”这一主题被反复强调。作为育人主阵地，中小学应如何从校园日常着手，构建更科学、更有效的近视防控体系？近年来，我国儿童青少年近视防控成效如何，还有哪些问题亟待解决？本报记者走进各地校园就此问题展开采访，并约请专家学者共同探讨。

“叮铃铃——”下课铃声响起，浙江省丽水市青田县城东实验小学的教室里，孩子们纷纷起身离开座位——“视力游戏”时间到了！

301班学生王芊语走向教室后方，将一张3D立体视觉训练卡高高地举到眼前：“看了一会儿眼睛真的变轻松啦，很神奇！”504班学生季子棋则和同学们来到走廊上，眺望对面教学楼外墙上悬挂的巨幅视力表：“每天课间我都会和同学们比拼谁看得更清楚，不知不觉就养成了望远的习惯。”“我们还在走廊设置‘护眼驿站’，配备绿植景观和远眺指引标识。这一套护眼‘组合拳’打下来，孩子们课间的‘抬头率’明显提高了。”青田县城东实验小学教育集团党总支书记陈剑波欣喜地说。

这所山区小学的实践，正是当前各地中小学积极开展近视防控探索的生动注脚。

创新环境浸润，让爱眼护眼由被动变主动

“同学们，现在请大家闭眼休息，或者向窗外远眺一分钟。”课程进行到第20分钟，一阵舒缓的音乐飘进了福建省福州市群众路小学每一间教室，老师们马上停止授课，和同学们一起进入“静思时间”。

“科学研究表明，行为因素对学生视力健康有着很大影响。长时间、近距离用眼会让眼睛睫状肌持续紧张，晶状体变凸，近视也就随之而来。因此，学校特别注重在校园日常中帮助学生培养良好的用眼习惯。”福州市群众路小学党总支书记郑天戈介绍。

“除了每天上下午各一次的眼保健操外，我们还设计了课前和课中的‘静思时间’，既帮助学生放松大脑，也能缓解其眼部负担。”郑天戈告诉记者，“上课期间，老师们也会时刻关注学生的用眼状态，一旦发现有同学出现弯腰驼背、眼睛离书本过近等情况，就会及时提醒同学调整坐姿。”

在宁夏银川市兴庆区第三十二小学，一堂别开生面的语文探究课正在进行。同学们专注地临摹不同字体的汉字“眼”，从甲骨文的象形，到小篆的规整，再到楷书的端正，笔墨流转间，孩子们不仅感悟到汉字文化的博大精深，更在潜移默化中强化了护眼意识。“原来古人在造字时就把眼睛的形状画得这么生动！”有学生举起自己创作的“眼”字演变图，兴奋地说。

“我们希望通过有趣的项目式学习，让护眼意识真正在孩子们心里扎根。”该校校长何志聆介绍，“数学学科的李蓓老师设计了‘视力表中的数学’，带同学们计算视力表中E字的变化比例；科学课上，马佳老师用眼球模型和互动实验，讲解眼睛构造和近视成因。这些项目式学习深受同学们的喜爱，也深化了他们的护眼意识。有很多孩子跟我说，要把学到的护眼知识回家教给爸爸妈妈。”

“我们一直在思考，如何更好地营造浸润式的护眼环境。”何志聆向记者分享了学校的一系列举措：鼓励同学创编护眼韵律操，并在全校进行推广和比赛；要求同学们落实“20-20-20”用眼法则，设立课间“远眺图”，每班设置“护眼监督员”动态提醒；创新护眼主题宣教，孵化“小小眼健康宣讲团”……“希望学生能从以往的‘被动防控’向‘主动担当’转变，真正树立起爱眼、护眼的主人翁意识。”

用足“户外运动”这个防近视“好处方”

“识别中……开始跳远！”看到电子屏幕上的指令，一名同学一跃而起，落地后，屏幕上立马跳出了他的成绩。这一幕每天都在广东省广州市海珠区实验小学的操场上发生。

孩子们刷脸后跑步、跳绳、进行体能训练等时，AI智慧体育系统会实时采集数据并生成个性化分析报告，同步动态更新年级“运动达人”排行榜，以游戏激励机制点燃学生的运动热情。

以户外运动防近视，也是福州市群众路小学的重点举措。“阳光中的紫外线能刺激视网膜分泌多巴胺，抑制眼轴增长，预防近视。因此，引导孩子们多去阳光下运动，对于加强近视防控十分重要。”郑天戈说。

“这学期开始，学校在课间15分钟举办‘黑瘦硬少年’体能挑战赛。为什么叫‘黑瘦硬’？因为我们鼓励同学们都到阳光下进行体育锻炼、提高身体素质。”郑天戈解释道，“挑战赛以闯关形式开展，包括波比跳、蛙跳、壁虎爬、侧走悬崖、跳房子、障碍挑战赛等多个项目，重在以趣味游戏激发学生运动热情。”

郑天戈向记者出示了一组活动现场测试的数据：85%参赛学生心率达到中等强度运动标准。

师生共同开发设计的校园地面功能分区，更是让课间活动参与率从此前的63%提升至97%。“同学们在玩耍的同时锻炼了身体，也有利于视力防控，可以说是一举三得！”郑天戈说。

“户外运动是预防近视最好的‘处方’！”云南省红河哈尼族彝族自治州湾塘小学校长孙付标也深有感触。在这所乡村寄宿制小学的体育场上，处处是孩子们运动的身影：打球、跳绳、跑步、玩双杠……一天下来，学生的户外活动时间至少有三个小时。

“要保持良好的视力，还需补充营养、科学作息。学校特别重视为学生提供合理均衡的营养，每天的菜品和搭配各有不同。”孙付标介绍，“而且，从一年级起，学校就开始培养孩子们良好的作息习惯——晚九点准时熄灯，早上六点半起床，加上午休，每人每天的睡眠有十个半小时。”

此外，不带手机等电子产品进校、坚持做眼保健操、保持正确读写姿势，都是这所保持多年“零近视”纪录小学的宝贵经验。如今，湾塘小学的学生数为567名，除1名转学生近视外，其他学生的视力都保持在5.0及以上。

家校社医携手，“协同护眼”建机制

最近，新疆生产建设兵团石河子第五中学一年级3班陈珈宁的妈妈郭晶，收到了一份“视力检测干预包”：照度仪、卷尺、视力表、宣传手册……她细数干预包里的实用工具，连连“点赞”：“有了它，我们家长在家也能做好孩子的近视防控！”

“我用照度仪一测，就发现孩子书桌上方的光线太暗，赶紧更换灯具。又用卷尺量桌椅高度，对照着身高表调整，孩子坐姿端正不少。我还定期用视力表给孩子测视力，能更清楚地了解他的视力变化。”郭晶介绍，“包里的宣传册也很实用，我跟着学了不少护眼知识，能更好地督促孩子科学用眼。”

“学校准备了500套视力检测干预包，分配给各班级小组循环使用，家长和孩子们的反馈都不错！”该校副校长骆俊锋表示，“家长是防止孩子近视的重要力量。为有效降低学校‘小眼镜’比例，我们不仅在日常教学管理中开展近视防控工作，还推行家校联动，全方位守护学生的视力健康。学校每学期专门召开2次近视防控专题家长会，特别邀请三甲医院的眼科专家进行近视防控知识科普，为家长们提供系统的防控指导。”

“近视的成因复杂，护眼的意识和行为习惯需要家庭日常引导、学校长期教育、社会氛围支持等多方协同。”陈剑波分析，“因此，我们建立起家校社‘协同护眼’机制，着力构建家校社共育网络。”

制定并完善“家庭用眼四维评估表”，面向学生开设护眼班队课，通过家长会、讲座、微信公众号等方式普及护眼知识及“家庭用眼四维评估表”使用方法，开发“护眼积分”并颁发可兑换护眼用品的“护眼币”……“为了鼓励孩子们当好眼睛的主人，推动家长们落实监督责任，我们还将学生护眼数据与‘文明班级’评比结合，评选‘健康护眼家庭’。”陈剑波介绍了学校的一揽子家校合作举措。

“我校开展了‘家庭护眼周’活动，家长与学生共同填写‘用眼环境自查表’，改善学生家庭学习环境。同时，我们定期组织学生到医院进行视力筛查并建立视力健康档案，家长能够通过二维码查询孩子视力筛查结果。学校会及时与视力下降学生的家长沟通，建议其进一步检查和治疗。”郑天戈告诉记者。“未来，学校计划与社区卫生服务中心长期合作，建立异常视力学生的转介绿色通道，一旦发现学生视力异常，学校立即将其转介至专业医疗机构，确保学生得到及时有效的治疗。”郑天戈坚定地说，“我们将进一步筑牢家校社医合作防线，共同守护青少年的视力健康。”

（记者 唐芊尔 通讯员 苏晓雨）

(责编：李昉、李依环)