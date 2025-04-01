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抓早抓小抓关键 保护好孩子视力

2025年04月01日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：抓早抓小抓关键 保护好孩子视力

眼睛是心灵的窗口，更是感知外部世界的重要通道。然而，当前中国青少年中，许多人却需要透过近视镜片观察这个缤纷多彩的世界。

2018年以来，教育部、国家卫健委等多部门联合发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》等政策文件并积极采取防控措施，儿童青少年近视问题得到一定缓解，但近视率依然偏高，徘徊在50%左右。更令人担忧的是，近视低龄化趋势尚未得到有效控制，高度近视比例未见显著降低，而农村地区近视增长速度甚至快于城市地区，我国近视防控形势依然严峻。

环境和行为因素是近视高发的主要原因

儿童青少年近视的形成是遗传因素和环境因素共同作用的结果，但我国近年来近视发生率攀升的主要驱动因素来自环境和行为方面。一方面，学校和家庭学习空间中照明不达标、桌椅高度不合适等外在因素尚未完全得以解决，另一方面，随着我国经济社会发展，新的社会环境与行为模式也引发了新的健康问题，近视和肥胖即为典型表现。从后天环境和行为因素来看，引起我国儿童青少年近视问题的主要原因有以下几点：

繁重的课业压力和过度近距离用眼是首要诱因。在升学和分数压力下，长时间、高强度的近距离用眼极易导致眼轴异常增长，从而加速近视的发生与发展。中国教育追踪调查最新数据显示，即使在义务教育“双减”政策实施后、学生作业时间明显减少的情况下，小学三年级学生平均作业时长仍达1.1小时，七年级达1.7小时，九年级则达到2小时。在其他影响因素得以控制的前提下，学生做作业时间每增加1小时，近视风险就会增加8%。此外，课业压力所导致的睡眠不足，也会降低睫状肌的调节功能，进一步促使近视发生。

户外活动时间大幅减少是主要原因。当前儿童青少年因学习和室内娱乐占用大量时间，很少有机会进行充足的户外活动，接受自然光照射。研究发现，户外日照时长与近视的发生发展呈负相关，户外环境中明亮的自然光可促进视网膜释放多巴胺等物质，有效抑制眼轴过度增长，每日充足的户外活动时间可显著降低近视风险并减缓近视程度加深。中国教育追踪调查相关数据显示，我国初中阶段学生中有42.6%平均每日户外活动时间不足1小时，而在控制其他影响因素的情况下，每日户外活动时间每增加1小时，近视率可降低13%。

电子产品的广泛使用是重要推手。智能手机、平板电脑等电子设备在青少年中日益普及，导致他们在课余休闲时间、课堂和课后学习中都会有大量时间面对电子屏幕。近距离注视屏幕使眼睛长时间处于调节紧张状态，屏幕的亮光对比和闪烁也会造成视觉疲劳。若每天使用电子设备时长远超健康用眼所建议的时长，再加上过近的观看距离和长时间的持续注视，近视风险将极大增加。而且，手机短视频等屏幕娱乐方式极易导致依赖性使用，大量侵占了户外活动时间，直接和间接推高了近视发生率。

儿童青少年近视防控需多方协作

儿童青少年近视不仅直接损害眼健康，还会对其学习、工作与身心健康产生长期、多重的不良影响，比如佩戴眼镜可能给青少年的心理和自信心带来负面影响，视力下降会妨碍他们参加体育锻炼和课外活动等。中国教育追踪调查相关调查数据显示，近视与青少年肥胖和抑郁之间存在相关性,在控制其他影响因素的情况下,近视会导致肥胖率增加7.3%，抑郁风险率增加5.8%。此外，近视还可能会限制学生成年后就业时对某些职业和岗位的选择。因此，预防和控制青少年近视已不仅是个人健康问题，更是关乎国民素质和国家未来的重大公共卫生议题。

保护儿童青少年的视力健康，就是守护国家和民族的未来。让下一代拥有一个光明清朗的未来，需要形成政府统筹、学校主导、家庭支持、社会助力和学生参与的完整体系，真正构建起全方位、多层次的青少年视力健康防护网。

第一，政府应进一步细化近视防控的具体政策和干预措施，包括减轻学生课业负担、规范电子产品使用、增加体育锻炼和户外活动、强化健康教育等内容，并建立有效的监督考核机制，以确保政策和措施切实落实。

第二，学校有责任为学生创造健康用眼环境，包括改善教室照明条件，确保课桌椅高度合理，调整电子屏幕的亮度和使用频率等。同时，学校应注意提醒学生保持良好坐姿，控制连续用眼时长，确保学生每日户外活动时长，并在课间组织眼保健操活动。学校还应为每位学生建立视力健康档案，定期进行视力监测，并加强家校联动，共同守护视力健康。

第三，父母是孩子健康成长的第一责任人，家庭对近视预防具有不可替代的作用，家庭环境和家长观念对孩子在校外的大部分用眼行为有很大影响。因此，家长应为孩子创造良好的家庭用眼环境，合理安排孩子的作息，避免课外时间被近距离用眼活动占据，尤其要避免“电子保姆”现象的出现。家庭应配合学校，保持家校一致的护眼要求。

第四，保护下一代人的视力是全社会的共同责任。社会各方，尤其是医疗卫生机构，除加强医疗和技术层面干预手段的研发外，还应开展多种形式的公益宣传和科普活动，加深公众对近视的正确认知，让科学护眼知识深入人心。

第五，儿童青少年自身要积极掌握科学用眼知识，培养自主护眼习惯，自觉遵守用眼卫生，不沉迷电子屏幕，主动增加户外活动，通过积极行为预防近视发生。

（作者：王卫东，系中国人民大学社会心理学研究所所长，中国教育追踪调查项目负责人）

(责编：李昉、李依环)

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