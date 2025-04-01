原标题：教育评价推动学前教育发展改革

近年来，湖南省祁阳市结合本地学前教育发展实际，推动“名园+弱园、名园+民园”的“1+N”同盟体办学模式，通过同盟体以强带弱、优势互补，探索学前教育评价体系，有力促进城乡教育融合。“教育评价是幼儿教育改革发展的关键。”祁阳市教育局副局长邓振宇说。

黎家坪镇中心幼儿园2021年被确定为湖南省游戏活动试点园，开始在农村推广自主游戏。从手把手教搭建积木，到惊叹孩子们用轮胎架起“太空飞船”；从阻止孩子们进行泥坑探险，到共同研发防水战靴课程……“教育不是填满水桶，而是点燃火种。”黎家坪镇中心幼儿园园长伍梦琴说，自主游戏让教师摆脱传统“教”与“管”的思维模式，转而成为孩子们游戏的“支持者”和“合作者”。

在祁阳市浯溪街道中心幼儿园，每天都会传出童谣的声音。在校园里，木陀螺、铁环、布沙包等童年玩具放置在走廊和教室角落，学校设置的“民间游戏文化角”，让这些老物件悄然“诉说”不同的游戏故事。

“为了扩大像祁阳市浯溪街道中心幼儿园这样的龙头园的示范影响作用，专家小组和龙头园教研团队深入每所幼儿园调研交流，“把脉问诊”各园环境创设、特色创建过程中碰到的问题，召开专题研讨会，找到同盟体幼儿园的特色发展支点，挖掘各园办园特色。”祁阳市学前教育管理中心干事曾金芳说。

“大到一项课程设计，小到饮食变化，我们与同盟各园共同探讨，提点子、想对策，在‘行动—思考—学习—实践’四步走模式下实现园所特色构建。”祁阳市中心幼儿园副园长刘现玉表示。

祁阳市通过活动共研幼儿的变化，调整评价维度和评价指标体系，目前确定了8个评价体系指标和33个评价要点，逐步扭转了“重结果轻过程、重硬件轻内涵、重他评轻自评”的评价方式。

“在新评价模式的驱动下，如今，祁阳各园所的教学特色、课程特色日趋成熟，民间游戏、自主游戏、自然课程等多样的课程形式既符合园所长足发展要求又促进了幼儿的多元成长，有效化解了城乡学前教育发展不均衡、学前教育‘小学化’等问题。”祁阳市教育局局长黄恩鹏表示。

（记者 赵嘉伟 通讯员 高志恒）

(责编：李昉、李依环)