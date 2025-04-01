本报北京3月31日电 （记者谷业凯）第十四届吴文俊人工智能科学技术奖日前在北京颁奖。中国科学院院士、西安交通大学教授徐宗本凭借在稀疏信息处理、机器学习、大数据与人工智能数学基础等领域取得的系统性与原创性成果，获科技成就奖。香港中文大学（深圳）教授张大鹏、重庆师范大学教授王国胤、四川大学教授章毅获科技贡献奖。

第十四届吴文俊人工智能科学技术奖共评出53个获奖项目成果。其中，由京东科技信息技术有限公司何晓冬等完成的“多模态交互式数字人关键技术及产业应用”，获科技进步奖特等奖；北京理工大学“空间飞行器变结构控制与智能协同理论”等5个项目，获自然科学奖一等奖；中国科学院深圳先进技术研究院“快速高分辨医学成像与智能分析技术的自主创新与转化应用”等4个项目，获技术发明奖一等奖；哈尔滨工业大学“基于大模型的中文智能审校与润色技术及应用”等5个项目，获科技进步奖一等奖。

吴文俊人工智能科学技术奖是由中国人工智能学会发起主办、依托社会力量设立的科学技术奖，在我国智能科学技术领域享有较高声誉。

《 人民日报 》（ 2025年04月01日 06 版）

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