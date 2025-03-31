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2025年国家助学贷款免息且本金可延期偿还

2025年03月31日22:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月31日电（记者申铖）记者31日从财政部了解到，财政部、教育部、中国人民银行、国家金融监管总局日前发布通知称，决定2025年延续实施国家助学贷款免息及本金延期偿还政策。

　　通知明确，自2025年1月1日起，对2025年及以前年度毕业的贷款学生2025年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除，参照国家助学贷款贴息政策，免除的利息由中央财政和地方财政分别承担。

　　对2025年及以前年度毕业的贷款学生2025年内应偿还的国家助学贷款本金，经贷款学生自主申请，可延期1年偿还，按照有关规定，贷款期限最长不超过22年，延期贷款不计罚息和复利，风险分类暂不下调。

　　记者从财政部了解到，本次措施的出台，预计减免利息约24.8亿元，惠及约600万名高校毕业生，有助于缓解贷款学生经济压力和就业压力，帮助学生维护个人信用记录，促进其顺利就业。

　　国家助学贷款免息及本金延期偿还政策作为一项阶段性政策，自2022年起已经连续实施4年。财政部表示，2025年将对该政策进行全面评估，结合评估情况研判2026年及以后年度是否延续实施。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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