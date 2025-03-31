新华社北京3月31日电（记者王鹏）记者31日从教育部获悉，教育部、国家语委、中央网信办近日共同印发《关于加强数字中文建设 推进语言文字信息化发展的意见》，提升语言文字服务数字教育、数字科技、数字文化、数字经济、数字社会建设的实际能力，推进语言文字与信息技术深度融合。

在教育部当日举办的新闻发布会上，教育部语言文字信息管理司司长刘培俊介绍，党的十八大以来，我国语言文字信息化建设持续加强，开通国家智慧教育平台语言服务栏目，建成国家通用语言文字学习平台等，语言文字智慧化学习广泛开展。

“经过多年努力，语言文字信息化以应用为导向、以服务为主线，有效服务经济社会高质量发展。”刘培俊说。

记者了解到，为提升语言文字信息化服务水平，意见提出实施数字中文服务教育发展行动、数字中文助力科技创新行动、数字中文赋能文化传承行动、数字中文推动产业升级行动、数字中文促进社会进步行动等，提升信息化场景下教师语言文字教学能力，加大国家通用语言文字推广普及数字化赋能力度，推动语言资源、语言翻译、智能机器人、中文内容服务等软硬件产品研发应用，支持研发面向语言障碍人群、老年群体的科技设备。

此外，意见还提出，加强语言人才供需机制研究，支持高等学校语言学科与多学科深度交叉融合发展，加强“语言+人工智能”复合型人才培养。面向语言文字信息技术产业及未来发展方向，加强高素质技能人才培养。

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