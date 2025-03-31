原标题：北京高校机械类专业产教融合建设研讨会在北京科技大学举行

3月29日，“北京高校机械类专业群”专家委员会、教学协作委员会第九次全体会议暨机械类专业产教融合建设研讨会在北京科技大学举行。清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京交通大学、北京邮电大学、北京信息科技大学等17所高校的80余名专家学者参加。北京科技大学党委常委、副校长焦树强教授，教务处处长罗熊教授，机械工程学院院长马飞教授出席，机械工程学院党委书记李洪波教授主持。

焦树强在致辞中指出，北京科技大学以习近平总书记给学校师生两封重要回信精神为指引，积极探索实施工程教育改革、推动产教深度融合，形成“一生双师百企千人”人才培养模式。他表示，专家委员会为加快机械类专业群建设、深化人才培养模式改革、推动卓越工程师人才培养发挥了重要作用，为北京高校机械类专业人才培养注入了强劲动能，希望在今后为构建北京高校“校际协同、产教联动”做出新贡献。

焦树强教授致辞

马飞在致辞中指出，北京科技大学机械工程学院积极构建“教育链—产业链—创新链”深度融合的育人生态，强化科研成果反哺教学，创新生产实习模式，在行业一线和真实工作场景中培养学生的工程实践能力和创新能力。他希望，通过专业群平台，更好推动北京高校机械类专业人才培养同题共答、同向发力。

马飞教授致辞

北京科技大学机械工程学院副院长郑莉芳教授作“北京高校机械类专业群”工作报告，重点围绕深化产教融合、强化师资共享、推进资源互通等方面提出未来发展规划。

主旨报告阶段，北京航空航天大学从保强教授、清华大学温鹏副教授、北京交通大学刘月明教授、北京工业大学袁涛教授、北京化工大学王维民教授、北京科技大学康翌婷副教授分别就课程体系优化、招生培养一体化改革、协同创新实践平台建设、科教团队协同一体化育人、产教资源双向赋能的特色做法进行交流；与会专家进行深入研讨。

张杰发言

“北京高校机械类专业群”专家委员会、教学协作委员会主任委员，北京科技大学机械工程学院张杰教授作总结发言。

据悉，“北京高校机械类专业群”是在北京市教委高教处指导下，推动北京高校机械类专业人才培养的一个协作机制。本次会议是深入贯彻落实全国教育大会精神的重要实践，凝聚了“构建校际协同发展共同体，打造产教融合创新生态圈”的广泛共识。与会高校代表表示，将通过共建共享教学资源、共育卓越工程人才、共筑产学研用平台，积极推动人才培养质量提升。北京科技大学机械工程学院将更好发挥机械类专业群牵头单位作用，创新校企协同育人路径，着力培养服务制造强国战略的复合型创新人才，为新时代首都高质量发展和新型工业化建设贡献力量。（记者 蒋宇骏）

(责编：李昉、熊旭)