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黑芝麻胡同小学探索AI跨学科教育新生态

2025年03月31日14:35 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月31日电 （记者邵文婷）近日，由北京市东城区黑芝麻胡同小学承办的“融智·创π·赋能——学科跨域融合与AI视域下的教育新生态”主题教研活动在该校举行。北京市、东城区教育专家及东城区全体信息科技教师参与活动。

北京市东城区黑芝麻胡同小学信息技术学科带头人郝君介绍，黑芝麻胡同小学在构建“学科跨学科-超学科”三级课程体系下，打破学科壁垒，着重提升师生AI视域下深度思维能力，以信息科技学科为核心，培养未来创造者。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

活动现场，在学科教师的课程展示中，有利用虚拟增强现实的创新教学方式《AR算法编程》课程、借助DeepSeek工具尝试为学校设计校园电视台节目的《语言大模型》课程、引导学生用编码设计课间活动的《动作编码大挑战》课程、巧妙运用网络谣言危害等实例帮助形成正确认知的《辨别生活中的信息》课。同时学生设计的“私家车位共享地锁”和“手语精灵”等作品也在现场得以展示。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

据悉，作为北京市东城区教育科学研究院主办的“学科领航 赋能成长”——东城区小学名学科基地研讨与展示系列活动的一部分，本次活动旨在深度聚焦信息科技课程领域，利用多元化教学手段创新教学实施路径，全面培养学生的核心素养，同时为教师搭建专业成长平台，促进教师教学理念更新与教学技能提升，推动教育高质量发展。

(责编：陈琦、熊旭)

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