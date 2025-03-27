人民网武汉3月27日电 （记者郝孟佳）今天，2025高等教育人才培养与就业发展研讨会在武汉举办。会上，中国石油大学（北京）党委常委、副校长张广清以“贯通招生－培养－就业机制 促进能源行业特色人才培养”为主题，结合学校的实践与探索，与大家分享经验和思考。

中国石油大学（北京）党委常委、副校长张广清

“在新时代背景下，能源行业正经历深刻变革，新能源、人工智能、CCUS等新兴领域快速发展，对人才的需求也发生了显著变化。”张广清表示，学校始终以国家战略需求为导向，动态调整人才培养目标，确保毕业生能够适应行业发展的新要求，服务国家能源安全与绿色低碳转型的重大战略。

在张广清看来，高质量就业的基础在于高水平的人才培养。学校始终坚持“招生—培养—就业”联动机制，动态优化人才培养体系，确保毕业生具备行业所需的专业能力和综合素质。

张广清介绍，2024年，学校增强新能源、人工智能等急需领域招生力度，新增储能科学与工程、碳储科学与工程、人工智能等9个本科专业。开设了两个跨校联合学士学位项目、“能源经济与新能源工程”双学士学位项目、创新创业和全球能源治理等微专业项目，满足学生多样化学习需求，助力学生建立跨学科交叉知识体系。

张广清表示，学校依托一流本科专业建设点和全国重点实验室等高水平科研平台，成立碳中和示范性能源学院和碳中和未来技术学院。面向行业转型和未来产业，打破原有的专业、学院壁垒，实施书院制和导师制管理，为本科生量身定做个性化培养方案，开展本硕博贯通式培养。

“高质量就业的核心在于供需双方的精准对接。”张广清表示，学校通过多种形式搭建校企合作桥梁，深入能源企业调研人才需求变化，开展校企联合培养、就业实习实践等活动，真真正正地了解、摸清、摸透企业的真实用人需求和对岗位能力的要求，提升供需对接的精准度和成功率。

“高水平的人才培养是高质量就业的保障，我们将继续以服务国家战略需求为己任，以校企合作为桥梁培养更多适应行业技术发展的高素质人才，助力毕业生实现高质量充分就业。”张广清说。

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