原标题：青岛自贸片区 认定首批35名青年科技人才

12月19日，记者从中国（山东）自由贸易试验区青岛片区（以下简称“青岛自贸片区”）获悉，该片区管委会近日评价认定35名青年科技人才。这是《青岛自贸片区青年科技人才评价认定实施办法（试行）》（以下简称《办法》）今年9月出台以来，认定的首批青年科技人才。

据了解，青岛自贸片区管委会与山东人才发展集团组织专业团队，通过用人单位推荐、材料审核、项目路演等方式对首批青年科技人才进行认定。获评人员均来自片区科创类企业，年龄最大的45岁，年龄最小的29岁。

青岛自贸片区管委会党群工作部部长张鲲介绍，按照《办法》有关要求，青年科技人才的评价认定以人才实际贡献为评选导向，由企业自主制定评选方案，破除论文、职称、学历、奖项等限制。

“我们依据创新能力、质量、实效、贡献4个维度，构建包含42项具体指标的人才评价认定体系。在此基础上，由用人单位自主设立专业性评价标准和方法，对人才的专业素养和能力水平进行科学评价。”张鲲介绍说，自主评价具有领先性、专业性和创新性，以实际成果和贡献作为重要依据，重点关注在创新创业一线中敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径、形成新成果，且具有科技创新潜力的青年科技人才。3年内，青岛自贸片区将推动认定100名青年科技人才。

为进一步完善青年科技人才的发现、选拔、培养机制，《办法》将片区内313家创新型企业“置顶”，聚焦一线青年科技人才，引导企业依据“为企业创造较高经济效益或节省较高成本、年薪达40万元以上、持有境外职业资格证书以及带来其他重要贡献”等条件，进一步拓展评价认定的重要标准参数。在企业推荐的候选人中，青岛自贸片区梳理青年科技人才创新方向、成长轨迹，建立多元化评价认定指标数据库，不断丰富拓展评价维度。

根据《办法》，青岛自贸片区设立总额800万元的专项资金，分别按照每个人才5万—15万元的标准，向用人单位发放育才奖励，鼓励企业发挥用人主体作用、加大科技研发投入，让青年科技人才站在推动产业发展、激发区域活力的“C位”。

“下一步，我们将以‘自贸全链帮’人才服务体系为基础，建立跟踪服务、指导考核机制，构筑‘选育留用’工作闭环，为经认定备案的青年科技人才推送自贸菁英卡（码），让其享受六大类服务事项。”张鲲说。（记者宋迎迎 通讯员赵丽云）

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