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饮用咖啡或茶有助预防头颈癌

2024年12月26日09:42 | 来源：科技日报
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原标题：饮用咖啡或茶有助预防头颈癌

通过对十多项研究数据的分析，美国犹他大学研究人员发现，饮用咖啡或茶与罹患头颈癌（包括口腔癌和喉癌）的风险降低有关。相关研究结果在线发表于美国癌症学会同行评审期刊《癌症》的Wiley平台。

头颈癌是全球第七大常见癌症。而茶和咖啡等流行饮品中含有强大的抗癌和抗炎物质，可能减轻致癌物质的部分影响。不过此前研究得出的结果并不一致。

研究人员分析了来自国际头颈癌流行病学协作组织不同科学家开展的14项研究的数据。他们汇总了9548名头颈癌患者和15783名未患癌症的对照者的信息后发现，与不喝咖啡的人相比，每天饮用超过4杯含咖啡因咖啡的人罹患头颈癌的总体风险降低了17%。具体而言，罹患口腔癌的风险降低了30%，罹患喉癌的风险降低了22%；而每天饮用3—4杯含咖啡因咖啡与下咽癌风险降低41%有关。而即使饮用不含咖啡因的咖啡，也能带来一些好处，可使口腔癌风险降低25%。

研究还发现，每天饮用1杯或更少的茶，可使头颈癌风险降低9%，下咽癌风险降低27%。

研究人员强调，咖啡和茶的饮用习惯相当复杂，还需要更多数据，进一步研究相关影响。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)

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