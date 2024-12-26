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如何促进榴莲开花，科学家有新解

2024年12月26日09:41 | 来源：科技日报
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原标题：如何促进榴莲开花，科学家有新解

日本东京都立大学团队发现，大约15天的干旱期可以触发榴莲植物开花。这一发现不仅有助于优化这种高价值农作物的生产，还能增进人们对热带生态系统的理解。相关论文发表于最新一期《国际生物气象学杂志》。

榴莲因其独特气味、较大果实和带刺外壳而被许多国家誉为“水果之王”。尽管人们对它的气味评价不一，但它是一种极具经济价值的作物，尤其是在马来西亚，榴莲在水果产量、种植面积和总产量方面占据重要地位。然而，关于如何有效促进榴莲开花，农业界一直缺乏深入理解。

为了探索这一奥秘，团队与当地伙伴合作，细致观察了马来西亚理工大学果园内的110株榴莲。他们特别关注单个植株开花的时间，并结合详细的气象数据分析。研究结果显示，当榴莲经历一个至少15天的干旱期（在此期间平均每天降雨量小于1毫米）后，大约50天内就会开花。这是首次如此精确地定义榴莲开花所需的环境条件。

这项研究成果对于榴莲产业具有重要意义，因为它为预测榴莲的开花时间和管理收获提供了宝贵的指导。同时，该研究还可能加深科学家对东南亚热带生态系统运作机制的认识，特别是有关植物响应气候变化和季节性天气模式的知识。

团队希望他们的工作能够帮助农民更有效地规划榴莲的栽培周期。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

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