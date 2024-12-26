原标题：长期记忆可独立于短期记忆形成

美国马克斯·普朗克佛罗里达神经科学研究所团队发现了大脑形成长期记忆的新途径。研究表明，长期记忆可以独立于短期记忆形成，这一发现为理解与记忆相关的现象提供了新视角。相关论文发表在新一期《自然·神经科学》上。

研究团队专注于神经元中的一种特定酶CaMKII，这种酶对于短期记忆的形成至关重要。此前，他们开发了一种光遗传学方法，利用光暂时停止CaMKII功能。有了这种工具，该团队开始利用光来阻止小鼠的短期记忆形成。

老鼠喜欢黑暗的空间，当有选择时，它们会立即从明亮空间进入黑暗空间。然而，如果老鼠在某个黑暗空间里受到惊吓，那段惊吓经历的记忆会改变它的行为，老鼠会避免再次进入黑暗空间。但当团队使用工具来破坏记忆形成时，即使是那些一小时前有过惊吓经历的老鼠也会进入黑暗的空间，这表明它们对那段经历没有记忆。团队成功阻止了短期记忆的形成。

然而接下来发生的事情让团队大吃一惊。一天、一周甚至一个月后，这些老鼠改变了自己的行为，避开了之前被吓到的地方。那些在惊吓经历发生一小时后似乎不记得的老鼠，在之后的时间里显示出了明显的记忆。换句话说，阻断事件的短期记忆不会破坏对这件事的长期记忆。

这项研究以强有力的证据表明，记忆形成至少存在两条不同的通路：一条专门用于短期记忆，另一条专门用于长期记忆。这可能意味着人类大脑比以前想象的更有弹性。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)