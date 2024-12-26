南部战区海军部队与湛江市联合开展国防教育——

雷 彬

打开电子地图，放大，再放大，屏幕才能从一片湛蓝的海洋中出现一座座小岛。

广东省湛江市南海学校教室内，南部战区海军某部三级军士长张孝伟带着学生们辨认中国南海的座座岛礁。他指着地图中一块看似并不起眼的地方说，“这座岛屿名为‘中建岛’，我已经在这里驻守了19年。”

前不久，湛江市南海学校举办“我和我的南海”故事分享会，10余名来自南海岛礁的驻岛官兵应邀前来，讲述守岛故事，受到全校师生的热烈欢迎。

驻守岛礁，意味着更多的付出和奉献。这里孤悬沧海，高温、高湿、高盐、高日照；这里远离内陆，缺淡水、缺泥土、多台风。是什么样的精神力量支持着“天涯哨兵”以苦为乐，以岛为家？

“上岛就是上前线，守岛就是守阵地！祖国把这片蓝色国土交给我们，是信任，是考验，必须不辱使命。”战士们的回答铿锵有力。

在岛礁上，除了能看到风云诡谲，也有专属于海军的浪漫。“站岗时，望着漫天繁星，仿佛一伸手就能触到穹顶；有时鱼群浩浩荡荡游过来，像一道水里的彩虹”……战士们声情并茂的讲述，让“天涯海角”这个词，在孩子们心中变得具体而生动。

从“天涯海角”赶来，张孝伟和战友们相继乘坐交通艇、轮船、汽车、火车等多种交通工具。尽管路途遥远，战士们还是特地带来了3面国旗、6瓶海沙。

国旗，曾经在海岛上升起。海沙，是官兵们从不同岛礁上取回来的。活动结束后，学校将国旗和海沙珍藏在荣誉室内。

“在祖国的万里海疆上，你们日夜坚守、不畏艰难，捍卫着祖国的尊严和领土完整，你们的身影如同钢铁长城，屹立在波涛汹涌的大海中，给予我们无比的安全感。”南海学校学生江雨晴在信中写道，“我们一定要好好学习，为国防事业、国家发展贡献自己的力量。”

湛江，位于中国大陆最南端，直面海洋。南部战区海军，是我军护卫海疆、挺进深蓝的拳头部队。特殊的地理位置、厚重的使命情怀，双方携手并肩、相互支持。

一批“军爸军妈”“南海卫士”相继走进不同学校，讲解舰艇武器装备；邀请孩子们参加“海军开放日”活动……近年来，南部战区海军与湛江市深入合作，携手进行国防教育授课、军事训练等实践活动。

湛江市南海学校副校长蔡伟红说：“用心用情开展国防教育，有利于激发孩子们关心国防、热爱国防的思想自觉，帮助他们厚植爱国崇军情怀，引导他们树立远大的人生志向。”

《 人民日报 》（ 2024年12月26日 18 版）

(责编：李昉、郝孟佳)