高校文化场馆是立德树人、以文化人的重要载体。近年来，滨州医学院集中办学资源和优势，在实践中建构起以校史馆为主要平台，图书馆、生命科学馆、残疾人教育与康复展馆等为特色支撑，“一院一品”为品牌延展的“1+3+N”校园文化场馆矩阵，探索新时代校园文化场馆育人新范式，赋能学校高质量发展。

突出党建引领，厚植家国情怀

滨州医学院发轫于20世纪40年代，顺应新时代教育事业发展趋势成长壮大，始终心怀祖国、情系人民。学校始终坚持为党育人、为国育才，在教育强国、健康中国建设的大背景下，聚力建设独具特色的开放式校史馆。校史馆以历史、人文、发展为导引，充分展现医者的大爱仁心与师者的担当奉献，成为校风校训的展示窗口和思政教育的重要阵地，是全校文化场馆群的主馆。学校党员干部和师生医护员工在这里常态化开展沉浸式体验活动，不断激发报国志和爱校情。

坚持立德树人，涵育仁心妙术

在长期办学实践中，滨州医学院秉承“仁心妙术”的校训，形成以临床医学、药学为优势，残疾人高等教育和康复高等教育为特色的“两优两特”办学格局。学校文化场馆建设突出医学院校特色，挖掘思政元素，重点展示生命教育、人文教育、残疾人高等教育、师德师风教育等特色亮点。同时，滨州医学院深挖馆藏资源，开发思政育人“校本教材”，推出《口述滨医》《向阳花木》等一系列文艺作品。用好场馆载体，强化专业教育和科学素养，开设一批医学入门课、临床专业体验课和中医药通识课。实现开放办馆，进一步扩展文化场域，惠及周边群众。

做好学生服务，助力成长成才

学校持续强化以学生为中心的服务理念，推进各部门、二级学院提炼文化内涵，精耕品牌展区，将校园文化场馆矩阵变成学生出彩的舞台。提升平台效能，激发队伍活力，带动形成一批校园场馆解说员、科普员和志愿者队伍。加强实践育人，推动创新赋能，依托学校大学生创新创业孵化基地和“一站式”学生社区服务中心等场馆，培育优秀大创项目，“E梦园”新媒体综合服务平台入选全国“我为同学做实事”项目交流展示活动名单。

数据来源：滨州医学院

《 人民日报 》（ 2024年12月26日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)