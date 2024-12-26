提升思政课教师育人水平

张惠瑶

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，其作用不可替代。习近平总书记指出：“办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”思政课教师承担着给学生心灵埋下真善美的种子、引导学生扣好人生第一粒扣子的重任，这对思政课教师提出了很高的要求。思政课教师要坚定政治立场、增长知识才干、厚植育人情怀，把思政课这一关键课程讲好讲活，着力提升育人实效。

坚定政治立场，守好思政引领主阵地。教育具有鲜明的政治属性、人民属性、战略属性。教育的政治属性体现为我们的教育要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，决定了必须高度重视学生的思想政治教育，而思政课是学校思想政治教育的主渠道。作为思政课的组织者、实施者和引导者，思政课教师必须坚定政治立场，时刻牢记为党育人、为国育才的庄严使命，守好建强思政课这个思政引领的主阵地。新时代，我国意识形态领域形势发生全局性、根本性转变，但形势依然复杂严峻，有时候斗争和较量还十分尖锐，这也不可避免地会影响到学生。思政课教师只有不断提高政治站位，自己心中有坚定的信仰，才能在课堂上理直气壮地传播真理，充分发挥思政课的政治引导功能，引导学生识别和抵制错误思潮的侵蚀，筑牢思想防线，逐步成长为担当民族复兴大任的时代新人。

增长知识才干，练就铸魂育人真本领。思政课是在学生的头脑里搞建设，是一项十分重要又十分复杂的工作，要求思政课教师必须练就铸魂育人真本领。当代青年学生思想活跃、思维敏捷，传统的一些思想政治教育方式方法对其教育效果有限，必须与时俱进进行改革创新。习近平总书记对思政课提出“八个相统一”的重要要求，为不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性指明了方向与路径。比如，思政课是一门实践性很强的课程，必须坚持理论性和实践性相统一，把思政小课堂同社会大课堂结合起来。这就要求思政课教师深入基层了解社会、丰富实践经验，让思政课更接地气。如果思政课教师“两耳不闻窗外事”，对生动实践没有感知，那就很难说服和引导学生。再如，中国是世界的中国，中国的发展与世界紧密相连。思政课教师要讲好思政课，就要具备宽广的国际视野，引导学生立足中国、放眼世界。

厚植育人情怀，大力弘扬教育家精神。思想政治教育是讲情感、有温度的事业，深厚的育人情怀是思政课教师站稳三尺讲台的内驱力，思政课教师必须以身作则、率先垂范，认真学习“人民教育家”、教育系统“时代楷模”等优秀典型先进事迹，大力弘扬教育家精神，这样才能更好引导学生。思政课教师要严于律己，把稳师德师风“第一标准”，模范遵守新时代教师职业行为准则，做懂规矩守规矩的好老师。要在锤炼自身品格方面下功夫，向“人民教育家”看齐，以德立身、以德立学、以德施教，用真理的力量和高尚的人格在传道授业解惑中引导学生扣好人生第一粒扣子。要坚持因材施教，构建“以学生为主体，以教师为主导”的互动生态课堂，构建师生之间轻松、便捷、稳定的交流渠道和互动方式。要厚植家国情怀、传道情怀、仁爱情怀，提升职业认同感、责任感和荣誉感，把对国家的爱、对教育的爱、对学生的爱融为一体，心系祖国人民、躬耕教育沃土、关爱学生成长，让思政课春风化雨、润物无声。

（作者单位：昆明学院）

《 人民日报 》（ 2024年12月26日 09 版）

(责编：李昉、郝孟佳)