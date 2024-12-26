内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

本报记者 张 枨

冬日时节，内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗寒风呼啸，图克镇呼吉尔特村的羊肚菌种源基地内，一派热火朝天的繁忙景象。村党支部书记张拴成正在生产车间内制作羊肚菌营养包，培育菌种，种植大棚内的工人们也忙着平整土地、搭种植膜，准备入棚培养。

呼吉尔特村地处毛乌素沙地腹地，每年农历谷雨节气前后，如果雨水充沛、光照气候适宜，在沙柳、沙蒿等灌木丛中就会生长出野生羊肚菌来，过去本地不少村民会翻越一道道“沙梁”找寻采摘，并拿到集市上卖。“可是这样不仅收获不稳定，采集效率低，而且有可能破坏植被，我便想着能不能在大棚里种植羊肚菌。”张拴成说。

有了想法后，张拴成便与村两委成员一起到四川、河北等地学习羊肚菌种植技术。“羊肚菌对气温有特殊要求，一年只能种植一季，生长周期90天，一般是前一年11月份左右将菌种种进大棚，休眠、培育、生长后，到来年3月迎来成熟季。”张拴成说，“经过一次次不断试种，我们终于取得了成果。”

掌握技术后，张拴成便联系其回乡创业的企业家在村里投资建厂，把自己学到的技能无偿教授给村民，并把培育出的菌种平价卖给他们。“如今在张书记的带动下，全村有几十户村民种植羊肚菌。村里利用大棚冬春时节空闲期种植羊肚菌，可以实现每亩增收4万元，去年总产值达500余万元。”呼吉尔特村驻村第一书记王宏说。

现在呼吉尔特村还为陕西、甘肃等地提供菌种供应，并负责设计栽培和管理相关方案，实现了产品供应和技术输出。张拴成也成为远近闻名的羊肚菌栽培专家，他的努力让小特产成为大产业，为其他乡土人才树立了榜样。

为充分发挥乡土人才示范引领作用，促进乡村全面振兴，乌审旗将全旗种植养殖能手、能工巧匠、民间艺人、经营能人等各类“土专家”“田秀才”进行登记造册，建立起乌审旗、苏木镇、嘎查村三级乡土人才库，出台乡村产业“领头雁”、新型职业农牧民、乡土实用人才等一系列人才支持政策，定期开展“土专家”“田秀才”“乡创客”“草根艺人”等乡土实用人才评选表彰。

乌审旗还大力扶持高校毕业生、退役军人、返乡创业人员、农牧专业技术人才等到乡村创办领办农牧业企业、农牧民合作社、家庭农牧场、农牧业社会化服务组织等新型经营主体，优先给予土地审批、创业贷款、税费减免等优惠政策，进一步激活乡村发展的内在活力，推动地方特色产业的蓬勃发展。

“接下来，我们将一如既往地将加强农村牧区乡土实用人才队伍建设视为乡村全面振兴战略中的关键一环。”乌审旗委组织部部长韩玉峰表示，“我们将通过实施乡村实用人才振兴计划、农村牧区实用人才‘领头雁’培养选拔计划、高素质农牧民培养计划、乡村工匠培育工程等一系列措施，建立一支‘有觉悟、懂技术、会经营、善管理’的农村实用人才队伍，为推进乡村全面振兴提供人才支撑和智力支持。”

(责编：李昉、郝孟佳)