打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中文·温度

本报记者 赵晓霞
2024年12月26日09:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　2024年6月，20名来自美国中西部地区8所中、小学的学生齐聚中国驻芝加哥总领馆，秀中文、展才艺，参加第4届美国中西部“汉语桥”初中小学中文秀决赛。图为参加活动的学生。
　　新华社记者 徐 静摄

　　二〇二四年四月，在贝宁科托努的贝宁中国文化中心，人们在“画意的书法”作品展上学习书法。
　　塞拉芬摄（新华社发）

　　王素洁（左四）在荷兰丹华文化教育中心学习中文多年后，现在是该中心的一名助教。
　　受访者供图

　　2024年4月，在俄罗斯首都莫斯科，学生们在中文日活动上表演节目。
　　新华社记者 白雪骐摄

　　山东理工职业学院为刚果（金）中资企业班开展工业汉语培训。
　　山东理工职业学院供图

　　二〇二四年九月，新西兰中文周相关活动举办。图为在惠灵顿，当地优秀中文爱好者获奖代表上台致辞。
　　孟 韬摄（新华社发）

　　二〇二四年九月，在沙特阿拉伯首都利雅得，学生在沙特苏尔坦亲王大学孔子学院学习汉语拼音。
　　新华社记者 王海洲摄

　　“这一年，中文在你的生活中是怎样的角色？”

　　“中文让我的生活变得五颜六色”“中文改变了我的生活”“汉字书写很难，但我想写出更漂亮的汉字”……海外中文学习者的答案各异，但学习中文带来美好体验是共识。

　　

　　增 色

　　在2024年10月举行的第四届“汉语桥”世界小学生中文秀总决赛上，来自英国的尤子君获得了全球总冠军和欧洲冠军，还凭借出色的口才荣获“最佳口才奖”。

　　12岁的尤子君已经有约10年的中文学习经历。他用“是件超酷的事情”来描述中文学习经历。“未来，我会继续努力，直到每个人都能认出，我是那个独一无二的金发中国通！”尤子君说。

　　弟弟尤子原9岁，是第三届“汉语桥”世界小学生中文秀“最佳口才奖”得主，和哥哥一样，对中文和中国文化充满热情，中文水平也相当了得。“每次看到哥哥用中文跟人聊天，我都超级骄傲。我也想变成他那样的高手，用中文畅所欲言，探索中国文化的奥秘和乐趣！”尤子原说。

　　尤子君和尤子原的中文学习之路离不开家庭的熏陶，父母是他们学习中文的坚定支持者。在兄弟俩的父母看来，掌握中文就像是获得了一把神奇的钥匙，它不仅能够开启探索中国之门，还能让孩子们像探险家一样，发现世界的无限可能，同时也能让他们对不同文化更加尊重。

　　兄弟俩感慨：“学习一门语言，可不只是背字词和语法规则那么简单，它就像是打开了一扇窗，让你能看见一个全新的世界。”

　　说到未来，他们梦想着有一天能到中国体验风土人情，书写更加精彩和有趣的中国故事。

　　在第四届“汉语桥”世界小学生中文秀的舞台上，有一位来自塞尔维亚的9岁小姑娘苏菲，她也有一个正在学中文的姐姐艾米丽。

　　艾米丽与中文的缘分始于她的邻居——一个中国家庭。从小对语言充满兴趣的她，被中国家庭的热情和友好所吸引，渐渐萌生了学习中文的想法。但学习之路并非一帆风顺，学习汉语拼音是她遇到的最大挑战之一。“拼音的声调变化让我感到困惑，但每当我在课堂上说出一句完整的中文句子时，那种成就感无法用言语形容。”艾米丽说。

　　在克服了中文学习路上一个又一个的困难之后，艾米丽在第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛中脱颖而出。当她站在领奖台上，泪水夺眶而出：“那一刻，我感到所有的努力都没有白费。我知道，这是我人生的一个重要转折点。”

　　获奖后的艾米丽，不仅成为学校的明星，还收到了来自塞尔维亚各地的祝福和支持。有一次，她走在街上被人认出。“听到他们说‘你就是那个中文很厉害的人’，我感到非常自豪。学习中文让我打开了新世界的大门，希望通过语言这座桥梁，能与世界对话。”艾米丽说。

　　受到姐姐的影响，苏菲也加入了学习中文的行列。在日常生活中，姐妹俩常用中文交流。母亲看着女儿们用中文对话，感慨道：“学习中文让她们变得更加开朗，也让我们家的文化氛围更加丰富多彩。”

　　传 承

　　让孩子了解、传承中华文化是不少华人家长的心愿，而学习中文是达成这个心愿的重要桥梁。在学习这门语言的过程中，华裔青少年打开了一扇深入了解和体验中华文化的大门。

　　王素洁是荷兰丹华文化教育中心的一名学生。在她的生活中，学习中文是非常重要的一部分。“我出生在荷兰，爸爸妈妈是中国人。我的生活有着各种色彩，而中文扮演着一种特殊的角色，如同一本散发着历史和文化芬芳的书籍，吸引我去细细品读。”王素洁说。

　　说到与中文的故事，王素洁曾有一段时间觉得，自己在家里常说中文，应该不必专门去学。“但我的父母告诉我，中文不仅是一门语言，更是我与故乡文化、历史和社会相连的纽带，要学好它。于是，每个星期六我都会到中文学校上课。”

　　通过系统学习，王素洁逐渐领悟了中文的奥妙，学会了汉字书写，中文口语水平也有了很大提升。”但在她看来，更重要的是，中文让她在异国他乡找到了一份心灵的归属感。

　　“可以说，中文为我的人生增添了一抹别样的色彩。在我写下的每一个汉字中，读过的每一本中文书中，我都感受到了温暖，那种和故乡连接的温暖。正是中文，让我获得了情感上的共鸣，也让我找到了回家的路。”

　　如今，让王素洁自豪的是有了新身份——丹华文化教育中心助教。在做助教的过程中，她将对中文的热爱传递给了更多的学弟学妹。

　　同样在丹华文化教育中心学习中文多年的季子婕的父母也来自中国，在家一直用中文跟她交流。“爸爸妈妈告诉我，我们的根在中国，不管身在哪里，都要会说中文、会写汉字。只有学好中文，将来才能了解中国文化。”季子婕说。

　　到了上学年龄，爸爸妈妈每周六都会送季子婕到丹华文化教育中心学习中文。从一开始看图认字到后来可以不借助汉语拼音读课文，从可以用中文写一小段话到能写一个小故事……季子婕逐渐感受到中文的独特魅力。

　　现在的季子婕可以讲一口流利的中文，也可以用中文写一些小故事。“我能用中文表达想法，也可以用中文写作，感觉特别自豪。随着中文水平的提升，我对中华文化的博大精深有了更深的了解。希望将来能继续学习中文，用它来书写和记录更多的故事。”季子婕说。

　　家住美国洛杉矶的淼淼在2024年暑假回到中国，登了长城、看了故宫、去了颐和园……“当我用流利的中文和大家交流时，觉得很自豪，也真切地感受到我的根就在这里。”淼淼说。

　　从淼淼很小的时候，父母就注重他的中文学习，努力为他营造中文语境。“爸爸妈妈告诉我，学好中文不仅意味着在未来的发展中可以更好发挥天然优势，而且还能传承中华文化。”

　　在父母的引导下，淼淼的中文水平不断提升。“可以说，中文让我的生活变得丰富多彩，我也常向班上的美国学生介绍中国的传统节日，大家都很感兴趣，我也收获了友谊。”淼淼说。

　　改 变

　　对一些海外中文学习者来说，学习中文不仅仅开拓了视野，还为自己的就业和生活带来了实实在在的正向改变。

　　茹丝出生于肯尼亚一个普通家庭，上高中时希望能学习一门外语，母亲建议她学习中文：“越来越多的中国企业来到肯尼亚，能到这些企业工作是很不错的选择。”茹丝平时也通过看电影和纪录片对中国颇有了解，对中国文化很感兴趣。巧的是，当时内罗毕大学正在组建非洲第一所孔子学院，茹丝便报了名。2005年12月，这所孔子学院成立，茹丝成了学院的第一批学生之一。

　　1年后，在2006年举行的“汉语桥”世界大学生中文比赛中，茹丝表现优秀。“这是一种激励。看到其他国家的人居然能把中文说得那么好，我觉得我也可以，我必须更加努力。”茹丝说。

　　赴中国参加“汉语桥”决赛改变了茹丝的人生轨迹，她获得奖学金资助，在天津师范大学完成了本科学习，随后攻读硕士研究生。2014年，她回到肯尼亚，成为内罗毕大学孔子学院的一名教师。2019年，茹丝再次赴天津师范大学攻读博士研究生。

　　在内罗毕大学孔子学院，像茹丝一样通过学习中文改变命运的学生不少。数据显示，近20年来，该孔院注册学员累计达到22181人次，其中很多人已成为当地经济建设和教育文化领域的骨干。

　　王晟出生在埃塞俄比亚的一个小山村，曾是埃塞俄比亚职业教育孔子学院的一名学生，在他儿时的记忆中，中国建筑工程队在家乡开山筑路，让家乡的咖啡在城里卖出了好价钱，中国工人说的中文既熟悉又陌生。这让王晟从小就决定要学习中文，帮助家乡发展。

　　在报考大学时，王晟的第一志愿选择的便是中文专业。凭借对中文的热爱，王晟的中文水平提升很快，在读大一时便通过汉语水平考试三级，毕业后获得了多家中资企业的入职邀约。

　　“是中文让我走出大山，也对‘学会中国话，朋友遍天下’有了具体的感受。”王晟说。

　　来自越南的杨芳草就读于中国地质大学（武汉），学习国际贸易专业。2022年暑假，她在越南一个风电项目实习。该项目旨在推动越南清洁能源的开发，满足当地日益增长的电力需求。“当我亲身参与到这个项目中，见证了中越两国工程师和技术人员的紧密合作，共同克服了从设计到施工的各种挑战，我被他们的热情深深感染。这次经历不仅加深了我对中国的热爱，也让我对未来充满了期待。”杨芳草说。

　　互 鉴

　　语言是文化传承发展的重要载体，是表达思想、交流感情、沟通心灵的桥梁纽带，更是了解一个国家的钥匙。作为世界上最古老、最优美的语言之一，中文是促进文明对话的桥梁，也为多彩的文明交流互鉴和民心相通注入了活力。

　　2010年，联合国新闻部宣布启动联合国语言日，倡导并促进6种官方语言在联合国的平等使用。其中，“中文日”定在中国农历二十四节气的“谷雨”，以纪念“中华文字始祖”仓颉造字的贡献。

　　以“联合国中文日”为契机，从2020年起，中外语言交流合作中心携手全球合作伙伴举办“国际中文日”活动，推动“中文日”逐渐走出联合国，成为全球中文大家庭共同的节日。短短几年，“国际中文日”显示出了旺盛的生命力。

　　数据显示，“国际中文日”自举办以来，中外有关各方秉持共办共享、互学互鉴的理念，累计合作举办活动3000多场次，参与和传播受众达8亿多人次，为各国民众了解中国、体验中华文化打开了一扇新窗口，为促进中外人文交流和增进理解搭建了一座新平台。

　　在2024“国际中文日”活动启动的当天，“汉语桥”海合会国家青年学生春令营开营仪式也在北京举行。春令营营员代表阿努德·阿尔·阿里说，2024年是中国和阿联酋建交40周年，作为一名阿联酋青年，通过学习中文和参加“汉语桥”交流项目，了解到一个丰富多彩、立体全面的中国。未来将继续努力学好中文，为中阿友好贡献力量。

　　阿努德·阿尔·阿里关于通过中文学习为中外人文交流贡献力量、增进友谊的想法是不少中文学习者的共识。

　　就读于东北师范大学的博士研究生夏旋来自俄罗斯，已在中国度过了10年的求学时光。“来华10年，我从一个对中国充满好奇的外国人，逐渐成长为了解中国文化的‘中国通’。”她通过参加实践活动，实地探访中国的大好河山，不仅汲取了丰富的知识，而且看到了真实而鲜活的中国。“在未来的日子里，我希望能当好文化交流使者，将我所热爱的中国展示给更多人。”夏旋说。

　　2024年，孔子学院迎来20岁生日。作为世界认识中国的重要平台，20年来，孔子学院从语言入手，用文化交融，促民心相通，受到各国民众欢迎。

　　原国家汉办主任、孔子学院总部总干事许琳撰文说：“孔子学院已走过20年历程。古人云：志合者，不以山海为远。我的同事们和朋友们肤色、文化背景等不同，但都有一个共同的心愿，推动文明互鉴、增进民心相通、崇尚友谊、追求和平。孔子学院所秉持的多元文化各美其美、美人之美、美美与共的办学理念，所独创的中外双方共商共建共管共享的办学模式，足以证明她的文化根基深厚，她将继续在中国和各国人民的共同培育下茁壮成长。”

　　

　　链 接

　　截至2023年底，全球有85个国家将中文纳入国民教育体系，190多个国家开展中文教育，全球除中国外正在学习中文的人数超过3000万。另据数据显示，截至2024年10月31日，294家中方合作机构和1272家外方合作机构在161个国家（地区）合作设立499所孔子学院和764个孔子课堂，累计学员逾2000万人次。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部