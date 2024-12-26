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郑州财税金融职业学院：改革传统教学模式 多措并举培养人才

2024年12月26日09:16 | 来源：光明日报
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原标题：郑州财税金融职业学院：改革传统教学模式 多措并举培养人才

　　 近日，2024年世界职业院校技能大赛总决赛上，郑州财税金融职业学院在财经商贸赛道荣获银奖。这是该校首次在该赛事中获得银奖。“我们秉承着‘以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建’理念，采用‘标准贯通、评价赋能’的方法，将大赛成果融入专业人才培养全过程，扎实推进产教融合、科教融汇，培养更多高素质技术技能型人才。”郑州财税金融职业学院校长李晓东说。

　　 2024年开始，郑州财税金融职业学院实施“1+2+3”人才培养模式，构建德智体美劳“五育并举”的新型人才培养方式，引导学生积极参与技能竞赛，并通过“OBE教育理念”，对大一新生早选拔、早培育、早进梯队培养，带动了一批优秀学生快速成长。

　　 与此同时，郑州财税金融职业学院通过改革教学模式，提高育人服务水平。该校开展领军人才专项培养计划，改革传统教师培养模式，充分发挥银龄教师作用，坚持赛教融合、数智引领，不再仅仅依赖单一的教学经验和学术成果来评判和培养教师，而是采用了以教学质量工程项目为载体的领军人才培育模式。

　　 教师技能竞赛获全国职业院校教学能力大赛二等奖1项，省级教师技能大赛一等奖以上8项，高等职业教育教学改革与研究项目10余项，河南省高等教育教学成果奖一等奖4项……多措并举、多管齐下，郑州财税金融职业学院在教学领域取得丰硕成果。

　　 “未来，我们要进一步强化职业教育类型特色，坚定服务发展、促进就业的办学方向，优化学校学科专业设置、人才培养模式、深化产教融合、校企合作、科教融汇，培养急缺技术技能人才和工匠人才，服务区域经济发展。”郑州财税金融职业学院党委书记程慎说。

　　 （记者 丁艳 王胜昔）

(责编：李昉、郝孟佳)

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