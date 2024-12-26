原标题：深耕科学研究 加速成果转化

日前，福州大学化学学院学生吴一迪及其团队的项目“‘氢’新‘智’造——数据驱动低成本高效电解水催化剂的创制”在第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获得一等奖和全国特等奖。在获奖现场，吴一迪引用了福州大学创始人卢嘉锡的一句话：“我们要尽力在世界最高科技竞技场上多升起几面五星红旗。”

福州大学党委书记陈国龙介绍，该校已经成长为多学科协调发展的重点大学，拥有多个国家级、省级重点学科和特色专业。“十三五”以来，该校获各类科技项目7512项，科研经费超31亿元。

12月11日至13日，第二十八届全国发明展览会·“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛在广东省中山市举行。大会上，由福州大学与浙江坚膜科技有限公司合作研发的项目“碳化硅陶瓷膜及其应用”荣获金奖，并进行现场展示。该产品入选国家新材料首批次应用示范指导目录，实现了纯国产化，能完全替代进口碳化硅陶瓷膜，从而显著降低生产和应用成本。

近年来，福州大学科研成绩斐然，累累硕果挂满知识的枝头，彰显着学术的丰收与辉煌。2024年，福州大学以第一完成单位获国家自然科学奖二等奖1项、国际科学技术合作奖1项，参与完成国家技术发明奖一等奖1项、国家自然科学奖二等奖1项；化学、工程学、材料科学三个学科进入基本科学指标数据库（ESI）全球排名前1‰。2024年新增生物医学工程等8个博士点，获批数量在全国高校中并列第三，提升了学科专业与区域产业发展的匹配度。

“奋斗、拼搏、奉献是福大人的底色，我们通过脚踏实地的研究，将成果写在祖国大地上，力争为促进绿色低碳转型、服务国家能源安全提供福大方案。”福州大学研究员江莉龙告诉记者。

（记者 冯家照 高建进）

(责编：李昉、郝孟佳)