熊璋

2024年5月30日，在“六一”国际儿童节前夕，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给四川省南充市嘉陵区之江小学的学生们回信，对他们予以亲切勉励，并祝他们和全国的少年儿童节日快乐。

习近平总书记强调，少年儿童是祖国的未来。把家乡建设好，把我国全面建成社会主义现代化强国，需要你们这一代人接力奋斗。希望同学们树立远大志向，珍惜美好时光，坚持德智体美劳全面发展，争做爱党爱国、自立自强、奋发向上的新时代好少年，努力成长为堪当强国建设、民族复兴大任的栋梁之材。

培养德智体美劳全面发展的下一代是教育的任务

我国教育的三个根本问题是为谁培养人？培养什么人？如何培养人？“为谁培养人”的答案是明确的，为党育人、为国育才；“培养什么人”的答案也是明确的，培养一代又一代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养一代又一代在社会主义现代化建设中可堪大用、能担重任的栋梁之才，确保党的事业和社会主义现代化强国建设后继有人；“怎样培养人”则是与时俱进的问题，是教育创新的问题，和发挥现代科学技术作用、尤其是人工智能作用的问题。

培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人，德育是“立德树人”的基石，是要青少年有正确的价值观，让学生理解国家发展的方向和愿景，使他们内化爱国、敬业、诚信、友善的价值修养，养成良好的品德和行为习惯。智育学校为学生提供的全面的知识体系，涵盖语文、数学、外语、科学等多个学科。学生通过学习语文，一边提高语言表达能力和交流素养；一边了解和热爱中国文化的博大精深。学生通过学习科学，一边尝试理解大自然的奥秘；一边提升保护大自然的自觉性。学生通过学习信息科技，一边体验和感悟信息技术，尤其是人工智能对社会的赋能作用；一边提升逻辑思维、解决问题的能力和信息社会的责任。体育通过体育课程和体育活动能够增强学生的身体素质，培养学生坚韧不拔、竞争意识、团队合作精神，让学生学会面对失败，不气馁的态度。美育通过学校的艺术课程，包括音乐、美术、舞蹈等，培养学生的审美感受，同时通过各种艺术活动让学生展示自己的艺术才华，用艺术的方式表达自己的情感和思想，提升自身的综合素质。劳育不但要教会学生基本的劳动技能更重要的是培养学生正确的劳动价值观，让他们懂得劳动的光荣和价值，培养他们尊重劳动、热爱劳动的意识。

发挥人工智能在维护学生身心健康上的重要价值

我们在推进人工智能教育的进程中，关注得比较多的是人工智能内容进入课程课堂、人工智能赋能学生成绩或教师教学的提升。

我们应该极大地关注人工智能赋能学生的心理健康和身体健康，如何服务培养德智体美劳全面发展的一代人。

一是人工智能赋能学生运动的个性化教育。利用多维度数据采集，包括常见的摄像设备，也可以配合穿戴设备，实时收集每一个学生的运动和身体数据，比如心率、运动步数、卡路里消耗，还有动作速度、高度、力量、角度、动作频率和协调性等运动表现数据，用人工智能大模型分析每一个学生的身体和运动相关数据，构建学生的运动能力模型，为每个学生生成个性化的运动能力和基础，为每一个学生制定定制化的锻炼方案。通过对每一个学生持续的观察，不断调整他们的运动种类和运动时的强度和姿态，既保证他们持续的运动进步和身体强壮，又避免身体疲劳或损伤。人工智能还能根据学生的个性特点和训练进展提供个性化的激励和心理支持，通过分析学生的情绪数据和训练动力变化，提供相应的心理疏导建议和激励策略，帮助学生保持积极的训练心态，克服困难，坚持运动训练。

二是人工智能赋能学生运动辅导和指导。人工智能借助计算机视觉技术和运动传感器，对学生的运动动作进行实时监测与分析。比如安装在训练场上的高清摄像头能够捕捉学生跑步、跳绳、踢球等各种动作的每一个细节，人工智能系统迅速处理这些图像数据，与标准的动作模型进行对比，一旦发现学生的动作存在偏差，立即通过语音提示或屏幕显示的方式向学生反馈，同时提供正确动作的示范视频，让学生能够及时调整动作，提高学习效果。还可以根据学生的心率、运动速度等数据，调整训练强度，确保学生在安全的前提下达到最佳训练效果。

三是人工智能赋能学生心理评估与预警。人工智能系统能够整合多种数据来源，对学生心理健康进行全面评估，比如通过分析学生在社交媒体上的发文内容、语言风格、表情符号使用等文本数据，洞察其情绪状态和思维模式。同时，结合可穿戴设备收集的生理数据，如心率变异性、皮肤电反应等，这些生理指标往往与情绪压力密切相关。再加上学生在学习管理系统中的学习行为数据，如作业完成情况、考试成绩波动、在线学习时长及参与度等，综合判断学生是否存在心理压力、焦虑或抑郁倾向，初步判断该学生可能的心理健康问题，并及时向专业老师发出预警。还可以利用机器学习算法构建个性化的心理健康风险预测模型。针对每个学生的独特数据特征，模型能够精准地预测其心理健康状况的变化趋势，还能够适应不同学生的个体差异，不像传统评估方法那样采用统一的标准，从而大大提高了预测的准确性和有效性，为及时干预提供了可靠依据。

四是人工智能赋能学生心理干预与辅导。学生有些问题并不一定主动和家长或老师交流，他们的学伴、发小、闺蜜可能是他们更加密切的心理伴侣，为学生提供人工智能助理作为他们的学伴，与学生无隙交流，没有时空限制，根据学生的心理状态和需求，及时进行互动、交流和辅导，并根据学生的反馈不断调整辅导策略。人工智能记录的与学生的对话过程，为后续的专业心理干预提供参考资料，帮助心理教师或咨询师更好地了解学生的内心世界。人工智能可以快速分析学生的历史心理数据、家庭背景信息、近期生活事件等多方面资料，为制定个性化的危机干预方案提供参考，人工智能还可以预测不同干预方案可能产生的效果和风险，帮助专业人员权衡利弊，选择最优化的干预策略，提高心理危机干预的成功率，最大限度地保障学生的生命安全和心理健康。

（作者为国家教材建设重点研究基地“中小学信息科技教材研究基地”主任）

(责编：唐婕、熊旭)