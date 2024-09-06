编者按：作为首都农业院校，北京农学院以强农兴农为己任，着力培养“懂农业、爱农村、爱农民”的知农爱农为农新型人才，不断创新思政育人方式、实践育人路径，强化学农爱农、强农兴农的使命担当。

来自北京农学院的一群研究生们，不是坐在实验室里，而是深入田间地头，将理论知识转化为实实在在的生产力。

知识与田野的结合

近年来，北京农学院在昌平、延庆、平谷、密云等地建立21家科技小院，把专业学位研究生长期派驻到生产一线，在完成理论知识学习的基础上，重点研究解决农业农村生产实践中的实际问题，鼓励和引导学生把论文写在京郊大地上，把成果凝结在农民的收获里。

在平谷区南独乐河镇北寨村，科技小院的师生们致力于扶优做强“北寨红杏”国家地理标志产品。科技小院负责人贾月慧老师带领着一支研究生团队，长期开展杏树土壤健康监测、科学施肥、节水高效灌溉与病虫害绿色防控技术应用示范。他们不仅对红杏的各项品质指标进行测定，还深度参与红杏的销售，培训农民掌握线上销售相关技术。

平谷区南独乐河镇北寨科技小院——观察红杏果实长势

农村大课堂包罗万象。在贾月慧看来，学生们正是以“自找苦吃”的精神，近距离感悟乡土中国的魅力。“有的孩子在学校一讲话就脸红，现在到村里天天和乡亲们打交道，沟通能力自然提高了。钻研红杏之余，学生还要成为多面手，比如处理雹害理赔、制作网络销售二维码，甚至手机上网教学，都是他们的‘业务’范畴。”

截至目前，学校科技小院培养专业学位研究生126人，为2000余名师生提供课外实践教学空间和服务乡村振兴平台。

“博士”农场

在平谷“农业中关村”的建设中，有一个引人注目的新星——“博士”农场，正以其独特的科技低碳、休闲时尚定位，引领着农业科技应用场景的变革。这里，不仅有博士团队的智慧结晶，还有与新型农民经营主体、村集体、农户的紧密合作，共同书写着农业产业链的新篇章。

在平谷区金海湖镇茅山后村，佛见喜梨挂满枝头、果香四溢。佛见喜梨历史悠久，是茅山后村的特产，也是村里的“金招牌”。因其特别的营养价值、口感和外形，价格也是一般梨的2至3倍，但前几年佛见喜梨病虫害频发，果农试了各种办法，效果都不理想。

自2021年起，北京农学院植保专家任争光副教授来到了这里，通过深入细致地调研，任争光摸清了佛见喜梨主要病虫害发生情况，为当地果农制定了病虫害绿色防控方案。他先后为村里培养了20多位技术骨干，解决了病虫害问题。2023年，任争光又申报创建了“茅山后佛见喜梨病虫害绿色防控与专业化管理‘博士’农场”，在50亩种植示范园里全面测定梨园土壤有机质含量，集中推广示范以生物防治技术为主的病虫害绿色防控技术，佛见喜梨品质得到了很大提升。如今，佛见喜梨已成为茅山后村稳定创收的支柱产业，种植户年平均收入可达15万元左右，这让果农尝到了科技的甜头，也感受到了新的发展机遇。

平谷金海湖镇茅山后博士农场负责人任争光查看果树病虫害

“我们在任老师的指导下施用微生物菌肥和菌剂，通过释放天敌昆虫、悬挂昆虫诱芯、喷施微生物菌剂，林下生草栽培等绿色防控手段降低了化肥和化学农药的使用，佛见喜梨的品质有了保证，果农的‘钱袋子’就更鼓了。”茅山后村党支部书记马小勇高兴地说。

“博士”农场以博士团队为创建主体，搭建了农业科技成果转化与创新创业舞台，让知识人才既做研究员，又做农场主、企业家，“干中学、学中干”，探索出了带领农民增收、推动农业转型升级的新路径。

“智能蜂箱”

房山区蒲洼乡，距北京市区约120公里，地处自然保护区，是京西南最远的乡，常住人口少，村集体经济薄弱。依托“智慧农业产业研究院”的力量，北京农学院积极参与到该乡7个集体经济薄弱村的帮扶中。研究院常务副院长徐践通过调研发现，蒲洼乡的中华蜂养殖历史悠久且生态环境适宜，但土法养殖需要大量人力投入，留驻蒲洼乡的多是老年人，劳动能力跟不上，导致产业整体效益不高，发展不起来。为此，智慧农业产业研究院充分发挥专业优势，探索出了智慧技术和中华蜂养殖相结合的新路子——“智能蜂箱”。

“为了提高效率，我们在蜂箱上加装了传感器、控制主板，实时监测温湿度、蜜蜂出入数据。蜂农不用再像过去那样挨个翻蜂箱，手机上一查就能掌握情况。”徐践说。

研究院还推出了多箱体成熟蜜生产技术：在原有蜂箱上再加一层，增大储蜜空间，同时给蜜蜂留足把水蜜转化为成熟蜜的时间，提高蜂蜜品质。

技术改进之后，蒲洼蜂蜜的收购价提升了一至两倍。老百姓尝到了甜头，纷纷学起新技术，钱包也鼓了起来。目前，蒲洼乡平均一个蜂农可饲养100群中华蜂，单人饲养规模提高了50%。蜂农年收入将近10万元，较原来翻了一倍。

北农智慧蜂场

“在生产一线，当我们看到科研成果转化后，农民有了收获，我们也打心里高兴。”徐践感慨，“实际上，不是蒲洼乡需要我们，而是我们离不开蒲洼乡。村里给我们搭建了一个宝贵的‘科研课堂’，一个流动的‘科研实践站’，让我们的科研成果能在广袤的大地上落地生根。” 目前，蒲洼乡7个集体经济薄弱村已全部“摘帽”，并形成“一乡一品”的区域特色分布。在智慧农业产业研究院的帮助下，当地还建起“北农智慧蜂场”，注册“E窝蜂”品牌，实现了中华蜂养殖产业的规范化、数字化和标准化。

随着乡村振兴战略的深入推进，如何发展壮大村集体经济成为关键议题。近年来，北京农学院积极整合优势资源和高端人才，同步推进管理机制创新，成立多个产业研究院，将自身的科研优势与地方特色产业高位嫁接，不断赋能村集体经济发展壮大。

聚才聚智，兴农兴业。“作为农业高校的‘三农’人，要在实践中学真知、悟真谛，厚植爱农情怀、练就兴农本领。”北京农学院党委书记赵锋说。北京农学院将持续发挥都市农林特色高水平应用型大学优势，整合多元主体力量，努力构建完善都市农业科技创新体系、卓越农林人才培养体系、建站连线布网社会服务体系，在推动首都乡村振兴实现由表及里、形神兼备的全面提升中，做出“北农表达”、贡献“北农力量”。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)