李忠军 徐海阳

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。在第39个教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，深刻阐述了中国特有的教育家精神的丰富内涵和实践要求，为新时代教师队伍建设指明了前进方向，提供了根本遵循。作为培养教师的摇篮，大力弘扬教育家精神是师范大学义不容辞的光荣使命和神圣职责。东北师范大学是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学，建校近80年来，学校始终践行“强师报国，求实创造”的东师精神，始终将党和国家的需要作为办学的第一选择。新时代新征程，学校以培养具有教育家精神的高素质教师为己任，在教育强国建设中彰显师范大学的担当作为。

以教育家精神为引领，着力打造一流的教师教育体系。教师教育是培养教育者的教育，是弘扬培育践行教育家精神的沃土和平台。学校确立了建设“世界一流师范大学”的奋斗目标，一流的教师教育是世界一流师范大学的根本所在，也是优势和特色所在。学校以教育家精神为引领，培育教师教育学科高峰，重点加强以教育学、心理学为主干，以语数外、理化生、政史地、音体美等为支撑的教师教育学科专业体系建设，教育学成为国家“双一流”建设学科，一批教师教育支撑学科进入全国顶尖或优势学科专业行列。加强师范类专业建设，20个师范专业4个通过专业三级认证、16个通过二级认证，通过数量居全国高校之首。落实“强师计划”和“优师计划”“国优计划”，大力实施指向创造力培养的卓越教师培养模式，深入推进本研贯通、职前职后一体的未来教育家长周期培养。服务基础教育改革发展，依托教育部幼儿园园长培训中心、教育部东北高师师资培训中心等高水平师资培训平台，持续推进教育部“国培计划”和国家级示范性园长培训项目，创造性实施教育部“名师领航”工程、“双名计划”工程，在教师教育体系中融入教育家精神的价值表达、实践逻辑、精神气象。未来，学校将进一步践行教育家精神，深化教师教育体系创新与改革，完善师范生长周期培养工程，强化师范教育协同提质，构建“幼小初高大”一体化的教育家型教师成长共同体，为新时代我国教师教育高质量发展做出新探索新努力。

以教育家精神为引领，着力建设高素质教师队伍。学校将培育教育家精神作为教师队伍建设的“铸魂工程”，坚持师德师风第一标准，坚守教育教学第一使命，激励广大教师践行教育家精神。学校将思想政治素质和师德师风作为教师招聘引进、职称评审、岗位聘用、导师遴选、评优奖励、聘期考核、项目申报的首要要求和第一标准，贯穿教师职业发展全过程。同时，作为师范大学，学校坚持在师德高线引领上走在前、做表率。学校持续推进“先贤记忆”整理工程，深入挖掘宣传以成仿吾、陈元晖等为代表的名师大家的先进事迹，引导广大教师见贤思齐，继承发扬老一辈教育工作者精神。2018年以来，学校充分发挥全国优秀教师、全国优秀共产党员、红色理论家郑德荣的典型引领示范作用，通过多种途径和载体持续深入宣传学习郑德荣精神，不断引领感召广大教师充分汲取榜样力量，形成了“一个典型，一组群像，以文化人”的拓展式师德典型培树模式。学校将人才培养业绩作为教师评价重心，构建了集“诊断问题—提供策略—开展教研—规划生涯”等一体化功能的发展性教学评价机制，激发教师精心教学、潜心育人的内生动力。确立“思政性、师范性、创新性、学术性、增值性”五重评价维度指向，引领教师开展基于育人导向的教育教学实践，将思政元素纳入教师教学评价全过程，强化课程育人功能，深入推动专业教育和思政教育融合发展。未来，学校将秉持“教育者先受教育”理念，持续培树优秀教师典型，加大力度引育高层次人才，为教师提供广阔的发展空间和优质的学术环境，努力建设一支具备高尚师德、深厚专业素养和创新精神的高质量教师队伍，以一流的教师队伍书写教育事业新篇章。

以教育家精神为引领，着力做好师范生教育培养。师范生是未来的教师。为了熔铸师范生教师职业的鲜亮底色，为中国式现代化培养造就更多教育家、大先生，学校将教育家精神贯穿师范生培养全过程，确保准教师们在教育事业之始，便能理解并践行教育家精神。一是铸牢从教信念之基，坚实精神底色。学校把坚定学生理想信念和提升学生师德素养摆在首要位置，将师德养成置于人才培养方案、毕业要求和培养目标之首，从“知、信、行”三个维度健全师德养成评价机制。聚焦“优师计划”，成立了以优秀校友冯志远名字命名的“志远书院”，打造“扎根基层，教育报国”书院文化。针对农村教育发展特点与实际需求，确立了以“三素养四能力”为核心特质的培养规格。“三素养”是指教育报国理想、乡村教育情怀、吃苦耐劳品格；“四能力”是指学生理解力、文化适应力、教育创造力、教育领导力。“三素养四能力”旨在培养“优师计划”师范生发现、分析与破解教育问题，探索教育教学创新，参与学校决策，创造性引领农村教育振兴发展的能力。二是夯实从教素养之本，培养育人能力。学校重构了教育课程的结构与内容，从大一引航助力，到大二大三培根筑基，再到大三大四集成深化，不断促进师范生对学科本原性和结构化理解。深化本科教学模式改革，倡导注重过程的教育，把教学过程转变为学生主动探究的过程，6年打造608个“创造的教育”示范课堂，着重培养师范生将所学到的创新教学思想方法，在职业环境中演练与提升的能力。三是扎下从教立身之根，厚植教育情怀。学校以“教育实践+社会实践”为牛鼻子，科学规划第二课堂育人体系，持续打造“基础+实用+研究”的全程贯通进阶性实践体系，不断让师范生在真实教育情境中，深化对教育家精神的理解，发展实践教学与研究能力。新时代以来，学校首创的“大学—地方政府—中小学校”（U-G-S）协同育人模式持续升级，“师德践行+行政管理+教学实践+班级管理+教育调查”的多元内容体系不断完善，截至目前，“U-G-S”实验区已经覆盖全国18个省51个县市。未来，学校将以教育家精神为核心，确立本研衔接师范生培养规格，坚持践行东北师范大学“尊重·创造”教育理念，全面提升师范生职业认同感，深入推进教师教育课程优质化，将具有教育家精神和创造力特质确定为师范生的培养目标，构建学科理解力、学科转化力、实践迁移力、反思研究力“四力合一”的高素质创新型教师人才培养体系，不断提高卓越教师培养能力，为教育强国建设贡献东师力量。

（作者：李忠军，系东北师范大学党委书记；徐海阳，系东北师范大学校长）

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