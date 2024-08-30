中央戏剧学院党委书记 徐永胜

2023年教师节前夕，习近平总书记向全国优秀教师代表致信，充分肯定广大教师为国家发展、民族振兴作出的重要贡献，深刻阐释中国特有的教育家精神的丰富内涵和实践要求，赋予新时代人民教师崇高使命。

高校之根本在育人，育人之根本在于立德。教师承担着为学生“传道授业解惑”的重要责任，是立德树人的主力军，是育人成效的关键。推动高等教育发展，培养党和国家需要的栋梁之材，需要教师队伍弘扬教育家精神，牢记教书育人、培根铸魂的责任，做学生健康成长的指导者和引路人。

中央戏剧学院起源于延安鲁迅艺术学院，是党和国家创办的第一所戏剧影视类高等学府。党的十八大以来，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足学科特色，培养了一支具有坚定理想信念、优良道德品质、过硬专业素质、优秀教学能力的教师队伍，为培养党和国家需要的戏剧影视艺术人才奠定了坚实基础。

一是坚持党管人才，引领教师坚定心有大我、至诚报国的理想信念。学院牢牢把握办学方向，引导教师牢记“为党育人，为国育才”的初心和使命，将习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵融入思想、融入课堂，以党的创新理论强化思想武装，将专业教学与思想教育紧密结合，确保教书育人的过程成为引领学生践行社会主义核心价值观、树立为人民创作的艺术观、接受爱国主义精神教育的成长过程。

二是坚持以德为先，培养教师言为士则、行为世范的道德情操。学院坚持师德第一标准，要求教师自觉按照“四有好老师”“四个引路人”“四个相统一”的要求，守好“总开关”，塑造优秀的道德品质和职业素养。作为艺术院校，秉持“以德为先、德艺双馨”的教师成长理念，树立典型榜样、开展学习培训；健全制度体系，严肃进行警示教育。通过严管与厚爱相结合，激励教师以“大先生”为成长目标，自觉担当学生成长路上的守护者责任。

三是坚持育人为本，增强教师启智润心、因材施教的育人智慧。人才培养是高校生存和发展的根本，是学校的一切工作的中心。学院不断完善全员、全过程、全方位育人机制，将加强教师队伍建设作为关键。要求专业教师把握艺术教育规律，运用专业特色，通过实验剧团等平台，开展师生同台创作和演出，用教师的专业引领学生成长进步、让学生的成长促进教师专业提升，真正做到教学相长、相得益彰。引领艺术与科技结合的发展趋势，提高教师数字素养，促进教师与学生思想契合，适应信息化时代的教学和育人需要。

四是坚持艺术教育特色，坚定教师勤学笃行、求是创新的躬耕态度。戏剧影视艺术作为文化、技术等多种要素的综合体，守正创新是其发展的生命线。学院作为艺术教育的“国家队”，始终将“勤学笃行”作为教师立足教学岗位的必然要求，全面提高教师综合能力，促进全面发展。要求教师增强研究专业理论和教学体系的能力，能上“报告台”；将教学能力作为“看家本领”，能上“讲台”；不断进行专业学习和实践，能上“舞台”。经过长期的实践，使得学院教师普遍具备科研、教学创作的综合能力，为学生成长做出“榜样”。

五是坚持以学生为中心，激发教师乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心。大学教育是青年学生走向社会前的最后一个台阶。教师作为学生的引路人，一个小的行为，对学生成才道路乃至人生道路都可能产生大的影响。学院将“仁爱之心”作为教师重要的素养要求，不断完善工作机制，提出“大爱”的教育理念，引领教师热爱教育、热爱学生，营造团结友爱、积极向上的校园文化。

六是坚持尊师重道，树立教师胸怀天下、以文化人的弘道追求。学院将引导教师“胸怀天下、放眼世界”作为适应新时代育人要求的重要举措，通过打造高层次平台，与国际高水平艺术院校和组织交流合作等方式为教师创造“走出去”的机会和渠道。发挥教师传播中华优秀传统文化和中国艺术教育理念的重要作用，为培养具有中国底蕴、世界眼光的拔尖人才打下良好基础。

新时代新征程，学院将深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和习近平文化思想，大力弘扬教育家精神，建设高素质教师队伍，以中国式现代化为引领，不断完善中国特色戏剧影视艺术教育道路，培养党和国家需要的戏剧影视艺术精英人才，为教育强国、文化强国建设作出新的更大贡献。

(责编：李依环、熊旭)