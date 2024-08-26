北京林业大学党委书记 王洪元

国运兴衰系于教育，教育强国根本在教师。2023年9月，习近平总书记致信全国优秀教师代表，充分肯定了长期以来广大教师为国家发展、民族振兴作出的重要贡献，深刻阐释了教育家精神的丰富内涵和实践要求，赋予新时代人民教师崇高使命，饱含了人民领袖对人民教师的殷殷嘱托和深情厚望，为全面深化新时代教师队伍建设改革指明了总体方向，提出了明确要求，提供了根本遵循。北京林业大学深入学习贯彻习近平总书记关于加强教师队伍建设的重要指示批示精神，大力弘扬践行教育家精神，奋力打造新时代高素质教师队伍。

筑牢思想根基，锻造铸魂育人的品行之师

教育者要先受教育。作为中华民族“梦之队”的筑梦人，广大教师要坚定理想信念，做忠实的马克思主义者，牢固树立中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想，带头践行社会主义核心价值观，用言传身教为青年学生插上追逐梦想的翅膀。我校深刻认识教师队伍建设是关乎“谁来培养人”的重大问题，思想政治素养的提升是教师队伍建设的核心任务。通过“理论引航、实践领路、宣讲聚心”强化教师思政建设。建立并实施教师每周三集中政治理论学习制度，组织教师及时跟进学习党的创新理论；连续5年共选派106名青年教师赴定点帮扶地区内蒙古科右前旗支教1年，让青年教师在服务脱贫攻坚和乡村振兴中厚植家国情怀、涵养精神家园；广泛组织全校老中青教师共同讲述“我的育人故事”，生动诠释北林教师七十载接续奋斗、持之以恒“为党育人，为国育才”的使命担当和爱教情怀。下一步，我校将久久为功，强化教师思想引领，推进实施习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂筑基工程，组织开展“弘扬教育家精神，担当教书育人使命”学习实践活动，不断提升教师思想政治素质，涵养高尚师德，引导广大教师将思想和行动统一到服务生态文明建设和教育强国建设使命责任上来，将教育家精神践行到教育教学各环节，树立“躬耕教坛，强国有我”的志向和抱负，自觉做学生为学、为事、为人的“大先生”。

精进育人本领，锻造精业树人的学识之师

强国必先强教，强教必先强师。我校建校以来，实现了数次历史性跨越，一代代北林教师薪火相传、接续奋斗，传承坚韧不拔、兴学强国的教育情怀，接续开放融合、协同创新的办学胸怀，既育人于三尺讲台，更育人于崇山峻岭的茫茫林海、千沟万壑的黄土高原、风沙走石的荒漠戈壁，以实际行动落实立德树人根本任务，为国家的林草事业和生态文明建设培养了一大批可靠人才。进入新时代，我校深刻认识到教师是教育高质量发展的第一资源，是科技自立自强的关键支撑，是人才队伍建设的重要保障。坚定不移将教师队伍建设融入到加快构建新发展格局、推动各项事业高质量发展大局中去，实施“精业树人”教师育人能力提升工程，扎实推进人才队伍建设“5·5工程”，搭建教师思想提升和能力成长平台，打造教师人才队伍培养全方位支持体系。下一步，我校将进一步深入学习贯彻习近平总书记关于教师队伍建设的重要论述，着力培养一大批既善于学习新知识、新技术、新理论，以高超的学术造诣开启学生智慧，又满怀赤诚之心、仁爱之心，以高尚的道德修养润泽学生心灵，用模范行为影响和带动学生的“经师”和“人师”统一者。让学生“亲其师，信其道”，培育学生筑牢“请党放心、强国有我”的底气、遇到危难挺身而出的勇气、敢于探索未知攻坚克难的锐气，真正成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

心怀国之大者，锻造生态文明建设和绿色创新的强国之师

精彩论文要写在祖国大地上。在北林70余年的办学历史上，不乏心有大我、至诚报国的“大先生”，“泥腿子”院士关君蔚先生用一生践行“知山知水，树木树人”的育人理念，带领学生扎根生态治理一线，为我国水土保持事业作出突出贡献；“三毛杨之父”朱之悌先生20多年如一日潜心研究三倍体毛白杨，将育人和育树作为自己终生的追求，星火相传，继往开来。作为中国“最高绿色学府”，北京林业大学因林而生、因林而兴、因林草而强、因生态文明建设而盛。站在新的历史起点，服务人与自然和谐共生的中国式现代化建设，培养造就一支勤于学习、善于创新、勇于攻坚，服务生态文明和美丽中国建设的“先锋队”，是新时代新征程赋予北京林业大学的使命责任。下一步，我校将坚持把生态文明建设作为立校之本、发展之基，教育引导广大教师深刻认识教师不仅要教书育人，也要牢记“四个面向”，主动对接国家战略需求，把个人发展方向从“小我自转”转变为“大我公转”，聚焦生态文明主战场，开展有组织科研，充分发挥国家林草种质资源库和全国重点实验室的国家级平台资源优势，深入探究生态文明五大体系内涵，对标国家发展战略，开展重大科技问题攻关，研究真问题，不断擦亮高质量发展的绿色底色，徐徐绘就“山河锦绣、国土丹青”的美丽中国画卷。

大力弘扬教育家精神，是打造高素质专业化教师队伍的应有之义，更是推动教育强国、科技强国、人才强国建设的迫切需要。高校位于教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展的重要交汇点上，必须将教育家精神深度融入教师队伍建设之中，充分发挥教师作为教育强国第一资源、科技强国有力支撑、人才强国重要保障的关键作用。我校将深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，大力弘扬教育家精神，全链条打造高素质专业化教师队伍，引领广大教师勇担生态文明建设“排头兵”、绿色发展“先锋队”、农林高等教育创新发展“引领者”的光荣使命，在服务教育强国和美丽中国建设中积极发挥作用，为强国建设和民族复兴伟业培养更多德才兼备的栋梁之才。

(责编：李昉、熊旭)