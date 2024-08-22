人民网北京8月22日电 （记者李依环）记者从北京航空航天大学获悉，今年，青海湟川中学毕业生刘傲寒以625分（全省理工类第64名）被该校未来空天领军计划录取。同时，他的父亲刘建波也收到了广西师范大学的录取通知书。网友纷纷点赞：“太酷了！”“言传身教真到位！”

刘建波、刘傲寒父子收到录取通知书。北航供图

和47岁的父亲一同踏入考场，为各自的大学梦做最后冲刺。刘傲寒说：“太酷了，一起备考，一起战斗，一起收到录取通知书！”

据悉，初中时，刘傲寒的成绩并不理想。“我儿子在初二的时候，别说北航了，他能否上高中都是一个未知数。”刘建波说。

为了帮助儿子培养学习习惯，刘建波开始和儿子一起学习。刘建波的中考成绩曾在青海黄南州排名第一，但由于当时的经济条件未能就读高中。他的初心很简单，“我觉得我应该把好学的观念传输给儿子，就陪着他一起学。”

一起上课的画面。北航供图

从那时起，父子俩每天一起上网课，交流探讨知识点，从灯火相伴到同窗共战。慢慢地，刘傲寒的学习开始有了明显进步。“爸爸是我的榜样，他学习的认真态度有的时候是超过我的。”刘傲寒说。

父子的学习时光延续到了高中。在这个过程中，父亲刘建波渐渐多了一些对于自己人生的思考。在他看来，陪伴孩子一起学习是尽到父亲的责任。但在父亲这个身份外，他也希望能成为更好的自己。

“我觉得我还能学，也能考。我觉得我有机会实现我自己的梦想。”经过慎重的思考，在刘傲寒高二那年，刘建波决定参加高考。父子俩正式开始了一起备战的奋斗之路。

刘建波、刘傲寒父子。北航供图

数学是刘傲寒的强项，刘建波经常向儿子讨教。父亲最擅长的是语文，因此也会出难题考考儿子，父子俩就这样在互帮互助中共同进步。同时收到大学录取通知书，父子俩都十分高兴。

临近开学，刘建波写下一封信，表达了对儿子深情的祝福：“你即将再次踏上更加美好的求学之路，那将是你报效国家、实现自我价值的更为重要的人生旅程。祝福你，儿子！我们自豪与你同行。你的爸爸自豪与你三年同学，一同参加考试，一起在高考战场上，取得了属于我们的胜利！”

刘傲寒和妈妈合影。北航供图

父子俩取得好成绩的背后，离不开妈妈的支持。刘建波表示，去上大学就要放弃工作和待遇，这是一个艰难的抉择，是妻子的鼓励让他下定决心。

刘傲寒的妈妈张素阁说，“大家都在担心我这个妈妈好辛苦，要供养两个大学生。实际上我很自豪，有一个好学的丈夫和一个优秀的儿子。虽然相隔两地，但我们一家人的心会始终在一起，希望宝贝儿子在北航收获最美的青春，成为更好的自己。”

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