吴沂萱

日前，二〇二四年“发现中国”国际领导力提升营研学活动举办，图为学生们在研学课堂上。

北京外国语大学供图

日前，北京外国语大学华文教育基地组织开展2024年“发现中国”国际领导力提升营研学活动。来自7个国家的80余名华裔青少年通过体验课程、实地探索等方式感受中华文化。

为加深学员对中国文化的理解和感悟，此次研学活动设置了中国书画课和基础中文课。中文课以日常生活、民俗、传统节日为主题，围绕餐饮购物、时间表达、交通出行等展开教学，通过这种贴近生活的教学，激发学员对于中文学习的兴趣，提升他们对中文的运用能力。

来自意大利的学生周陈洁说：“中文课上，孟德宏老师用生动的方式教授汉字相关知识，特别有趣。书法课上，我亲身体验了中国书法的独特韵味，让我感受到了中文的魅力。”

研学活动还将课堂延伸到北京的高校与科技场馆。营员们在北京大学参观数学科学学院，在清华大学参观艺术博物馆，在北京的名胜古迹感受中华文化的博大精深。

来自葡萄牙的金佩佩说：“在北京外国语大学夏令营的每一刻，我们都如同穿越于语言与文化的斑斓画卷中。不但体验到了丰富多彩的中华文化课程，还游览了北京的名胜古迹，了解了悠久的中国历史，看到了北京日新月异的变化。”

转眼到了分别时刻，学生们依依不舍地告别了北京。周陈洁说：“这次研学活动给我留下了很深的印象，我不断地挑战自己，做了一件又一件之前想做却不敢做的事情，比如在台上唱歌、朗诵。”

“我们在一起生活的短暂时光里，介绍各自的生活和当地文化，这让我们对不同地域的饮食、风俗和文化都充满了兴趣。”来自英国的周新雅说，“这次研学营不仅让我更加了解和喜爱中国，还让我锻炼了独立生活和学习的能力。”

学员们表示，这次经历加深了他们对中国文化的热爱和对中国的了解，让他们与祖（籍）国之间的连接更加紧密。

(责编：李依环、李昉)