人民网北京8月9日电 第十七届国际地球科学奥林匹克竞赛2024全球总决赛8日在北京大学百周年纪念讲堂启动。竞赛由北京大学与中国科学院大学、北京一零一中、中国地震学会共同主办。来自全球35个国家和地区的136名参赛学生、110名带队教师齐聚北大。

国际地球科学奥林匹克竞赛2024全球总决赛启动仪式。校方供图

北京大学党委副书记、副校长宁琦表示，面向中学生举办国际地球科学奥林匹克竞赛具有重要意义。北京大学始终高度重视地球科学学科建设，积极推动中国青少年地球科学教育水平的提升。她谈到，北大将以此次赛事作为全新起点，与国际社会各界深化合作，共同为地球科学人才培养、研究发展贡献力量。

中国科学院大学副校长林晓指出，地球科学涉及地质、地球物理等多个领域，希望通过竞赛，激发公众对地球科学的兴趣、锻炼选手们的科学素养和创新思维。他表示，未来国科大将继续与国内外知名高校和科研机构深化合作，聚焦地学前沿和国家重大需求，推动地球科学拔尖人才的贯通式培养。

“国际地球科学奥林匹克竞赛是面向中学生开展的高标准、高规格、高水平竞赛。”北京一零一中教育集团总校长陆云泉指出，本次竞赛，既是验证各国中学生在地球科学领域学习成果的盛会，也是架构各国在科学教育建设领域的友好桥梁。

中国地震学会副理事长丁志峰表示，地球科学奥林匹克竞赛吸引了越来越多优秀学生关注地球与行星科学，并走向深入学习的道路。竞赛的正向激励作用日益凸显，已然成为破解地球科学后备人才培养瓶颈，推动地球科学递进式发展的有效手段。

据介绍，国际地球科学奥林匹克竞赛（International Earth Science Olympiad, IESO）是由国际地球科学教育组织举办的面向全球中学生的地球科学奥林匹克竞赛，目的是为了提高全球地球科学教育水平、提升公众对地球科学的关注度，属于12个国际科学奥林匹克竞赛之一。该项赛事致力于在全球范围内推广地球科学教育，提高青少年对于地球科学的学习兴趣和认知程度，提升全世界地球科学教育的质量。（孙竞、实习生唐可欣）

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