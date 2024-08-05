人民网北京8月5日电 （记者李昉）7月27日，重庆铜梁，从业21年的邮递员杨云，穿上最整洁的工作制服，小心翼翼地将铜梁区2024年首封清华大学录取通知书放入邮差包，踏上回家的路。

杨雨和父母。清华大学供图

“女儿，恭喜你！你的清华大学录取通知书到了，请签收！”在验证过准考证和身份证件后，杨云将清华大学录取通知书郑重地递交到自己的女儿杨雨手中。

这封从清华大学寄出的快件收件人，正是杨雨。在今年高考中，她以重庆市第八名的成绩，被清华大学至善书院录取。

“我送过无数邮件，但今天，亲手为女儿送上这份通知书，是我最开心的一天。”杨云无比激动地说。

杨雨自小在家乡小镇长大，父亲是邮局的邮递员，母亲是超市售货员，日常工作十分忙碌。杨雨说，从儿时起，每逢暑假，爸爸都会带着她穿梭在镇上的大街小巷，挨家挨户送报纸。在她眼中，爸爸是承包整个镇上报纸、信件和包裹派送工作的“超级英雄”。

为了给杨雨更好的学习环境，一家人在她读中学时搬到县城。由于基础较差，刚进城的小镇姑娘第一次体会到“落差”感。父母告诉她，要正视差距，只要专注努力，自然会成长为更好的自己。

在杨雨的自述中，她把自己比作老屋房前的桃树“暴雨狂风换我新生”。她重拾信心，课上紧跟节奏，课下巩固拓展，在日复一日的努力中“余虽愚，卒获有所闻”。

初二那年，班主任送给杨雨一枚清华徽章，令她又惊又喜，这枚小小的徽章隐隐串联起她和清华的缘分。进入高三，学业压力倍增，每次模考成绩出来，她都在心里认真核算“自己与清华之间隔着多少人”。为了弥补短板，她反复钻研疑难点，想要强健体魄，她就坚持夜跑，连上学的路上，都拿着单词本，一步一个脚印地向“梦校”清华靠近。

“我喜欢读研究型著作，虽然未必能完全理解书中所讲，但总会对这些领域的知识充满向往”，在填报志愿时，清华大学新成立的至善书院吸引了杨雨的注意。杨雨说，“在至善，我期待可以感受文理交叉的魅力，在求学中丰富对世界的认识”。

即将进入大学的杨雨，对开放、多元的清华园生活已经有了初步的规划，“期待自己可以更好地认识自己，成为一个成熟、有本领的人，遇到更多有趣的人和事，也希望在学术上找到属于自己的方向，为数智社会的发展贡献力量！”

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