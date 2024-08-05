人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“女儿，请签收！”邮递员父亲给女儿送去清华通知书

2024年08月05日10:18 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京8月5日电 （记者李昉）7月27日，重庆铜梁，从业21年的邮递员杨云，穿上最整洁的工作制服，小心翼翼地将铜梁区2024年首封清华大学录取通知书放入邮差包，踏上回家的路。

杨雨和父母。清华大学供图

杨雨和父母。清华大学供图

“女儿，恭喜你！你的清华大学录取通知书到了，请签收！”在验证过准考证和身份证件后，杨云将清华大学录取通知书郑重地递交到自己的女儿杨雨手中。

这封从清华大学寄出的快件收件人，正是杨雨。在今年高考中，她以重庆市第八名的成绩，被清华大学至善书院录取。

“我送过无数邮件，但今天，亲手为女儿送上这份通知书，是我最开心的一天。”杨云无比激动地说。

杨雨自小在家乡小镇长大，父亲是邮局的邮递员，母亲是超市售货员，日常工作十分忙碌。杨雨说，从儿时起，每逢暑假，爸爸都会带着她穿梭在镇上的大街小巷，挨家挨户送报纸。在她眼中，爸爸是承包整个镇上报纸、信件和包裹派送工作的“超级英雄”。

为了给杨雨更好的学习环境，一家人在她读中学时搬到县城。由于基础较差，刚进城的小镇姑娘第一次体会到“落差”感。父母告诉她，要正视差距，只要专注努力，自然会成长为更好的自己。

在杨雨的自述中，她把自己比作老屋房前的桃树“暴雨狂风换我新生”。她重拾信心，课上紧跟节奏，课下巩固拓展，在日复一日的努力中“余虽愚，卒获有所闻”。

初二那年，班主任送给杨雨一枚清华徽章，令她又惊又喜，这枚小小的徽章隐隐串联起她和清华的缘分。进入高三，学业压力倍增，每次模考成绩出来，她都在心里认真核算“自己与清华之间隔着多少人”。为了弥补短板，她反复钻研疑难点，想要强健体魄，她就坚持夜跑，连上学的路上，都拿着单词本，一步一个脚印地向“梦校”清华靠近。

“我喜欢读研究型著作，虽然未必能完全理解书中所讲，但总会对这些领域的知识充满向往”，在填报志愿时，清华大学新成立的至善书院吸引了杨雨的注意。杨雨说，“在至善，我期待可以感受文理交叉的魅力，在求学中丰富对世界的认识”。

即将进入大学的杨雨，对开放、多元的清华园生活已经有了初步的规划，“期待自己可以更好地认识自己，成为一个成熟、有本领的人，遇到更多有趣的人和事，也希望在学术上找到属于自己的方向，为数智社会的发展贡献力量！”

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部