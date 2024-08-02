陈瑜波

电脑上轻轻一点，华人数学家刘克峰就这样成了他为之工作20余年的美国加州大学洛杉矶分校荣休教授。“现在都可以线上申请退休，特别方便。”

刘克峰近年来大部分时间在中国。2023年11月，他回到中国工作，目前任重庆几何拓扑基础学科研究中心主任。

曾被中学校长当作“反面教材”的学生，如何一步步在数学领域屡获突破，拿下多项国际重要奖项？近日，刘克峰畅谈了他与数学的不解情缘。

刘克峰坦言自己并不是传统意义上的“好学生”。他中学时偏科很厉害，数学成绩很好，却不认真学习物理、化学，被校长当作“反面教材”。后来，他将功课补了上来，被北京大学数学系录取。

1985年夏天，刘克峰的人生迎来重要转折。那时，他刚刚考上中国科学院数学研究所研究生，前去参加由著名华人数学家陈省身在南开大学举办的暑期数学班。“那次我开了眼界，才知道原来有这么多东西可以学。”刘克峰回忆道。

后来，刘克峰赴哈佛大学继续深造，师从华人数学家丘成桐。丘成桐当时已解决卡拉比猜想，并因此获得菲尔兹奖。看着很多外国人排着队请教不到40岁的丘成桐，刘克峰感到自豪又深受触动。

丘成桐的好学精神让刘克峰印象深刻。“刚到美国的时候，他就让我学他也不懂的知识。我们听的课，他也在听，跟他的专业似乎也不相关。他每天学的东西比我们还多，这就是言传身教。”

上世纪90年代是数学和物理学交叉的黄金时代。刘克峰很快迎来自己学术上的第一个重要突破。他结合所学的数论知识，给出了威滕（美国知名物理学家，近日在2024年国际基础科学大会获颁基础科学终身成就奖）刚性定理的简洁证明，得到数学界一致认可。

刘克峰博士毕业后，先后在麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学洛杉矶分校任教。他先后证明了超弦中的“镜猜想”、微分几何中的丘成桐几何度量等价性猜想、世界数学难题马里诺-瓦发猜想，并获得谷庚海默奖、斯隆奖、特曼奖等多项国际重要大奖。

刘克峰的微信头像是一张体现对称之美的乒乓球图片，体现出他对数学与乒乓球的热爱。目前正值巴黎奥运会，刘克峰会在繁忙的数学工作之余抽空观看乒乓球比赛。他说，数学与乒乓球是他的两项爱好，将会一直陪伴着他。

（来源：中新网）

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