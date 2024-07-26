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2024年第二期中国校(园)长论坛举办

2024年07月26日09:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月26日电 （记者郝孟佳）近日，2024年第二期中国校（园）长论坛开幕。围绕“新课程、新教研与学校深度变革”主题，来自全国多地的校长、教师以及教育系统工作人员等进行了交流和研讨。

北京师范大学常务副校长王守军表示，北京师范大学通过实施“强师工程”、深化“一体两翼”办学格局以及探索教育创新发展的“北师大-珠海”模式，推动区域发展，推动教育现代化。期待通过本期论坛，与各界同仁共谋教育蓝图、共铸教育品质、共建教育共同体，携手推进教育高质量发展。

在主旨报告环节，北京市海淀区中关村第四小学党支部书记、校长李晓琦作题为《造就“强师”，学校如何发挥主场优势》的报告。李晓琦认为，学校治理的基础不是控制，而是统筹和协调多元主体的关系，从而在推动深化改革的过程当中，使得学校的办学自主权能够落地。

在题为《促进新课程高质量实施的海中教研实践探索》的主旨报告中，江苏省海门中学党委书记、校长高迎九表示，教学的最终目的是不仅要让学生掌握科学文化知识，还要注重他们正确价值观念的塑造、必备品格的形成和关键能力的锤炼。

据悉，本次论坛由北京师范大学珠海校区、珠海市教育局联合主办，北京师范大学基础教育发展管理部、北京师范大学教育集团承办。

(责编：李昉、熊旭)

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