人民网北京7月22日电 （记者李依环）近日，南开大学哲学院教授陶锋获得国际举重冠军，引发广泛关注。网友留言表示：“大力士教授！”“哲学教授获得举重冠军，好小众的文字……”

北京时间7月6日至13日，IPF亚洲、大洋洲和非洲力量举锦标赛在南非波切夫斯特鲁姆举行。作为中国首位参加装备力量举比赛的运动员，陶锋代表中国首次出征该项赛事。经过激烈角逐，这位“大力士”教授，摘得装备力量举比赛公开组冠军、装备力量举卧举专项赛大师组冠军和最佳运动员奖杯。

图片来源：南开大学

据悉，和大众熟悉的奥运会竞技举重不同，力量举包括蹲举、卧推举、硬举三个单项，可以说是最多样化的举重运动之一。目前，力量举已被列入2025年世界运动会正式比赛项目。

由于装备力量举在国内尚处于起步阶段，在外比赛时，陶锋一个人就是一支代表队。虽然独自参加比赛会遇到很多困难，但他乐在其中。“我是抛砖引玉，想通过自己实践和尝试，让更多人了解参与这项运动。”

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记者了解到，不久前，在香港举办的亚洲装备力量举锦标赛中，陶锋获得了大师赛冠军。仅仅2个多月的时间，他就创造了历史，成为首位参加装备力量举亚锦赛和亚大非锦标赛并获得冠军的中国运动员，并因此获得参加今年装备力量举世锦赛的资格。

据陶锋介绍，自己小时候体弱多病，光胳膊就骨折过三次。为了强身健体，高中时他每天早上五点钟起床跑步，一跑就是十几圈。早在清华大学求学的时候，他就曾获得清华十佳运动员和马约翰奖。作为国内最早一批参与力量举运动的选手，陶锋以非体育特长生的身份入选第一届中国大力士国家队，取得全国大力士比赛第8名、北京“全国力量举公开赛”82.5KG以上级季军等成绩。

在他看来，力量举不仅可以强壮体魄，还可以锻炼意志品质。“当年媒体采访我的时候，叫我‘中国最强壮的博士’。现在博士终于熬成了教授，我的运动成绩也有了新的突破。”陶锋说。

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不只是运动，在学术研究上陶锋也孜孜以求，不断取得新突破。2017年，在德国访学的陶锋关注到人工智能跨学科研究的热点问题，率先提出了“人工智能美学”这一研究方向，如今已经获得国内外学界的认可。

他认为，哲学是爱智慧的学科，但是在人工智能时代，仅仅只有精神层面是不够的。“人类何以为人？除了智慧，更重要的是，我们需要在行为上是人的。而体育就是人的自觉行为之一。”

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“希望同学们能够在智力和体力上全方面发展，不要做一个单维的人。更高、更快、更远，不仅是奥林匹克运动精神，也可以是我们人生的目标，更可以是人类的追求，更高的太空、更快的效率、更远的星辰，更精彩的人生。”陶锋表示。

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