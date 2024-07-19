人民网北京7月19日电 （记者李依环）近日，北京市教委发布《关于推进中小学体育设施在节假日及寒暑假向学生开放工作的通知》，明确中小学校应积极创造条件面向学生开放体育场馆设施，符合开放条件的学校应在国家法定节假日、休息日及寒暑假期间向学生开放体育设施。

截图来源：北京市教委网站

北京市教委提出，中小学室外足球场、篮球场、跑道等应先行开放，室内体育场馆设施在满足安全管理的条件下应积极开放。各区教育行政部门统筹学校体育设施向学生开放工作，各学校具体实施。学校应结合校内体育设施实际，科学测算各时段最大入校学生数量，合理设置入校锻炼学生人数，可采取学校集体组织的方式向本校学生开放，也可通过互助合作等方式向社区内学生开放。

在开放条件上，学校应具备健全的体育设施安全管理规范，完善的安全风险防控机制和应对突发情况的处置措施和能力。体育场馆、设施和器材等安全可靠，符合国家安全、卫生和质量标准及相关要求。同时，各校还应有相对稳定的体育场馆设施更新、维护和运转保障经费，能定期对场馆、设施、器材进行检查和维护。

采取互助合作方式开放体育设施的学校，需按照相关要求，与乡镇、街道办事处主管部门或者辖区内的健身社会组织、健身团队，签订合同或者协议，明确安全责任、活动规则等内容。这类学校的体育场馆应在满足本校体育活动需求的基础上，有开放的容量和时间段。体育场馆区域（含卫生间）与学校教学区域相对独立或有硬质隔离，体育设施开放不影响学校其他工作的正常进行，不影响周边居民正常生活。

各区将加大学校体育场馆设施建设力度，采取有效措施保障学校达到开放条件。属地政府应协调当地公安、卫健等部门建立健全有关学校体育场馆开放安全管理方面的工作机制，加强场馆开放治安管理和安全保障。各区教育行政部门将会同乡镇人民政府、街道办事处加强组织领导，强化管理调度，高度重视学校体育设施开放工作。按照“试点先行、积累经验、稳步推进、全面覆盖”的原则，创新工作机制“一区一案”制定本区工作方案和措施，进一步细化学校体育设施向学生开放工作的时间、方式、条件，以及保障措施和工作要求等内容。

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